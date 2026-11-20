Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cơ hội chứng minh Bắc Kinh đủ khả năng chủ trì một cuộc gặp gỡ giữa các cường quốc hàng đầu thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa trải qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không như ý muốn, có dịp thể hiện mình vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên chính trường quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đường hoàng trở lại sân khấu cao nhất của chính trị thế giới, sau nhiều năm phương Tây nỗ lực cô lập Moscow.

Thượng đỉnh Trung Quốc Nga Mỹ tại Thâm Quyến là nơi ba nước có những kế hoạch riêng cần thực hiện (Ảnh: Reuters)

Hòa bình và cải tổ

Trước thềm hội nghị, những lo ngại về khả năng ba nhà lãnh đạo quyền lực này sẽ cùng phân chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng đã xuất hiện. Nhiều ý kiến lo ngại cuộc gặp tại Thâm Quyến có thể trở thành một phiên bản của Hội nghị Yalta năm 1945, giữa lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô tại thành phố nghỉ dưỡng Yalta của Nga.

Hội nghị Yalta từng đặt nền móng cho sự phân chia thế giới trong Chiến tranh Lạnh thành hai phạm vi ảnh hưởng của phương Tây và Liên Xô.

Tuy nhiên, sau gần 90 phút hội đàm, Thâm Quyến đã tạo ra một văn kiện có tính chất khác: Tuyên bố chung hướng tới hòa bình. Nội dung thực chất đầu tiên của văn kiện là cam kết cải tổ Liên hợp quốc – một trong những thể chế mà các nước đồng minh từng đặt nền móng xây dựng tại Yalta.

Tuyên bố cũng đề cập việc tiếp tục đối thoại nhằm giảm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, đồng thời đưa ra thông điệp liên quan đến Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) khi nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước.

Điều khoản về Liên hợp quốc đáng được chú ý đặc biệt. Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh họ phát biểu với tư cách là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Hai thành viên thường trực còn lại là Pháp và Anh không có mặt tại Thâm Quyến, nhưng có thể phần nào yên tâm khi diễn đàn đa phương quan trọng nhất thế giới vẫn được nhắc đến trong tuyên bố.

Tuy nhiên, chưa rõ ông Tập Cận Bình, ông Trump và ông Putin hình dung như thế nào về cuộc cải tổ này. Chẳng hạn, những chỉ trích nhằm vào ICC không cho thấy tầm nhìn của ba nhà lãnh đạo về một Liên hợp quốc sau cải tổ sẽ là một trật tự dựa trên luật lệ, trong đó luật pháp quốc tế được áp dụng bình đẳng đối với các quốc gia nhỏ, vừa và lớn. Điểm này tạo ra những mâu thuẫn.

Những nhân tố đảm bảo ổn định

Năng lượng là nội dung thứ hai trong tổng số bốn điểm của tuyên bố Thâm Quyến. Trung Quốc, Nga và Mỹ tuyên bố có kế hoạch tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Điều này có thể góp phần giảm sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu sau những gián đoạn liên tiếp đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz do xung đột tại Trung Đông.

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Mỹ nhấn mạnh việc kiểm soát vũ khí hạt nhân và ngăn nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân trên thế giới (Ảnh: Reuters)

Vụ bê bối gián điệp liên quan đến tập đoàn Nvidia gần đây và việc Giám đốc điều hành Jensen Huang từ chức cũng tạo thêm một nguồn bất ổn đối với thị trường. Trong bối cảnh các nhà đầu tư phải tiếp nhận đồng thời nhiều cú sốc, nguồn cung nhiên liệu ổn định còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì đà phát triển của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn tiêu thụ lượng năng lượng rất lớn.

Điều khoản liên quan đến ICC có thể được xem như một sự bảo đảm lẫn nhau. Khi nhấn mạnh “nguyên tắc đồng thuận của quốc gia”, “tôn trọng quyền miễn trừ” của các quan chức nhà nước và cảnh báo tòa án không được “lạm dụng thẩm quyền tài phán”, cả ba nhà lãnh đạo Trung - Nga - Mỹ phát đi tín hiệu về sự sẵn sàng tạo không gian bảo vệ ngoại giao cho nhau và các đồng minh.

Vấn đề hạt nhân cho thấy ba nhà lãnh đạo vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga, mang tên New START, đã hết hiệu lực vào tháng 2/2026 mà không có thỏa thuận thay thế.

Tổng thống Trump muốn Trung Quốc tham gia một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân ba bên. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng Mỹ và Nga cần cắt giảm kho vũ khí trước, hoặc chờ đến khi Trung Quốc thu hẹp được khoảng cách về năng lực hạt nhân với hai nước này.

Giới hạn của quyền lực?

Hội nghị Thâm Quyến chắc chắn không phải là phiên bản Yalta 2.0 như những lo ngại trước đó, mặc dù trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh ba nhà lãnh đạo không được vượt qua những lằn ranh đỏ của nhau. Bởi cả ba cường quốc không chủ định thống nhất những tham vọng lớn như từng diễn ra trong quá khứ.

Thế giới đang chờ xem liệu các cam kết rộng lớn của ba cường quốc hàng đầu sẽ được chuyển hóa thành những nghĩa vụ cụ thể, có thể kiểm chứng như thế nào. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị Yalta năm 1945 có thể phân chia thế giới giữa các cường quốc bởi nó xác nhận những thực tế đã hình thành trên chiến trường và các giải pháp khi đó đã gần như được định hình. Hồng quân Liên Xô đã kiểm soát phần lớn Đông Âu, trong khi Mỹ và Anh không có khả năng đẩy lực lượng này ra khỏi khu vực.

Ngày nay, không một quốc gia nào trong nhóm ba cường quốc mới có thể áp đặt những điều kiện cần thiết để phân chia thế giới theo cách tương tự.

Trung Quốc có lợi ích kinh tế trên khắp khu vực Mỹ Latinh. Các cam kết an ninh của Mỹ trải rộng khắp châu Á, trong đó động chạm cả tới những lợi ích của Bắc Kinh. Moscow có thể cùng quan điểm với Washington nhưng cũng không thể tự động ràng buộc các chính phủ châu Âu phải chấp nhận. Trong khi đó, các cường quốc tầm trung như Ấn Độ và Brazil duy trì quan hệ với tất cả các bên chính là để không bị bất kỳ nước nào xếp vào một phạm vi ảnh hưởng riêng.

Ba nhà lãnh đạo đã thể hiện mối quan hệ cá nhân trước công chúng tại Thâm Quyến, đủ để cho thấy mong muốn và tiềm năng hợp tác tốt đẹp vẫn còn đó.

Trong bối cảnh đó, Tuyên bố Thâm Quyến tạo ra một số lĩnh vực để ba chính phủ cùng hợp tác. Vấn đề quan trọng hiện nay là liệu các cam kết rộng lớn như vậy có thể được chuyển hóa thành những nghĩa vụ cụ thể, có thể kiểm chứng hay không. Điều đó đòi hỏi các bên phải thống nhất ai sẽ làm gì, theo trình tự nào và bằng cách nào mỗi bên có thể xác minh việc các bên còn lại thực hiện cam kết.

Thế giới sẽ không phải chờ đợi nhiều để biết được điều đó. Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12 tới sẽ cho thấy liệu có bước đi tiếp theo nào hay không. Washington đã mời Tổng thống Nga tham dự, nhưng việc ông Putin có đến hay không, cũng như liệu ba nhà lãnh đạo có tiếp tục gặp nhau hay không, vẫn còn bỏ ngỏ.

Đến thời điểm đó, thế giới sẽ biết liệu các cuộc đàm phán về những nội dung cụ thể đã bắt đầu sau hậu trường hay ba nhà lãnh đạo vẫn chưa triển khai được những cam kết đưa ra tại Thâm Quyến.