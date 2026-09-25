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Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống

Thứ Sáu, 05:50, 25/09/2026
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VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ với tỷ lệ sít sao một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt hoạt động quân sự tại Iran hoặc phải nhận được sự cho phép của Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu cho thấy một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa đang dần tách khỏi lập trường của Tổng thống về cuộc chiến.

Nghị quyết do đảng Dân chủ thúc đẩy bị bác với tỷ lệ sít sao, 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận. Kết quả chủ yếu phản ánh sự phân chia theo đường lối đảng phái, dù bốn Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ.

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Tòa nhà Thượng viện Mỹ

Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt những hoạt động quân sự tại Iran chưa được Quốc hội phê chuẩn. Tổng thống chỉ được tiếp tục sử dụng lực lượng nếu Quốc hội tuyên chiến hoặc chính thức cho phép tiến hành hoạt động quân sự.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng Tổng thống Trump đã đưa Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài mà không trình bày chiến lược rõ ràng và không xin phép Quốc hội. Trong khi đó, phía Cộng hòa khẳng định những hành động của ông Trump nằm trong thẩm quyền Tổng tư lệnh và cần thiết để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu phần lớn mang ý nghĩa chính trị, do chính quyền Tổng thống Trump trước đây không thay đổi chính sách sau các nghị quyết tương tự. Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2, Quốc hội đã nhiều lần xem xét những biện pháp nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống.

Sự phản đối trong nội bộ đảng Cộng hòa đang gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới. Tuần trước, bảy nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã cùng đảng Dân chủ thông qua một nghị quyết tương tự. Một số ứng cử viên Cộng hòa cũng bắt đầu kêu gọi sớm chấm dứt chiến tranh khi giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố trong tuần này, chỉ 34% người được hỏi ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump cảnh báo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Washington có thể tiến hành hành động quân sự nghiêm trọng hơn nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Quang Trung/VOV-Washington
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