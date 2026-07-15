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Thượng viện Mỹ chặn dự luật quốc phòng quan trọng vì tranh cãi về Iran

Thứ Tư, 05:35, 15/07/2026
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VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã không thể thúc đẩy Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) sau khi vấp phải sự phản đối cho rằng Quốc hội Mỹ không thể xem xét dự luật quốc phòng quan trọng nhất trong năm, khi chính quyền Tổng thống Mỹ đang mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran mà chưa có sự chấp thuận của Quốc hội. 

Trong cuộc bỏ phiếu thủ tục ban đầu, Thượng viện Mỹ ghi nhận 50 phiếu thuận và 46 phiếu chống, không đủ để đưa dự luật ra tranh luận. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune bỏ phiếu chống ở phút cuối theo thủ tục nghị viện, nhằm giữ quyền đưa dự luật ra xem xét lại vào thời điểm khác.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của bang Connecticut cho rằng NDAA hiện đã trở thành “một cuộc trưng cầu dân ý về cuộc chiến với Iran”. Ông cùng nhiều nghị sĩ Dân chủ chỉ trích chính quyền của ông Trump tiến hành các hoạt động quân sự mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, tổng thống Mỹ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi triển khai lực lượng vào các hoạt động thù địch nếu chưa được Quốc hội cho phép, đồng thời thời gian can thiệp không được vượt quá 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của các nhà lập pháp. Đảng Dân chủ cho rằng Nhà Trắng đã xử lý không minh bạch khi trước đó tuyên bố các hoạt động thù địch đã kết thúc, nhưng sau đó lại nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

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Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ - ông John Thune. Nguồn: Reuters

Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer chỉ trích việc phe Cộng hòa vẫn thúc đẩy NDAA ngay sau khi Nhà Trắng chính thức thông báo với Quốc hội rằng các hoạt động quân sự tại Iran đã tiếp diễn.

Ông Schumer cáo buộc Tổng thống Trump phát động một cuộc chiến không được Quốc hội cho phép, đồng thời cho rằng NDAA không thể trở thành “tấm séc trắng” để hợp thức hóa các quyết định quân sự của Nhà Trắng.

Về phía đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ John Thune kêu gọi các nghị sĩ Dân chủ không để bất đồng chính trị cản trở việc thông qua dự luật, nhấn mạnh NDAA là văn bản có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia và lực lượng vũ trang Mỹ.

Ông Thune cho biết dự luật tập trung tăng cường đầu tư vào các hệ thống không người lái, năng lực chống máy bay không người lái, mở rộng chương trình đóng tàu để hiện đại hóa hải quân, duy trì lực lượng khoảng 1.800 máy bay chiến đấu và tiếp tục phát triển máy bay ném bom chiến lược B-21.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng là dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua hằng năm nhằm xác định ngân sách, chính sách và các ưu tiên quốc phòng. Trong nhiều thập kỷ qua, đây thường là một trong số ít dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, nhưng năm nay đang vấp phải tranh cãi gay gắt do bất đồng về vai trò của Quốc hội Mỹ trong việc quyết định sử dụng lực lượng quân sự tại Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
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