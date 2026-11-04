Thượng viện Mỹ lần đầu ghi nhận cột mốc lịch sử về nữ nghị sĩ da màu

Bà Juliana Stratton, hiện giữ chức Phó Thống đốc bang Illinois của Mỹ, sẽ kế nhiệm Thượng nghị sĩ Dick Durbin, người quyết định nghỉ hưu sau 5 nhiệm kỳ.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Juliana Stratton. Ảnh: AP

Với chiến thắng này, bà Stratton sẽ trở thành người phụ nữ da màu thứ hai đại diện cho bang Illinois tại Thượng viện Mỹ. Bà Stratton từng hai lần đắc cử Phó Thống đốc khi tranh cử cùng Thống đốc JB Pritzker. Trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy cạnh tranh của đảng Dân chủ, bà cũng nhận được sự ủng hộ của ông Pritzker.

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11, bà Stratton trở thành người phụ nữ da màu thứ sáu phục vụ tại Thượng viện Mỹ, tiếp bước bà Carol Moseley Braun – một nhân vật khác từ Illinois từng tạo nên lịch sử vào năm 1992.

Bà Stratton ủng hộ chương trình bảo hiểm y tế toàn dân Medicare for All, đồng thời thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là quyết định điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đặc vụ liên bang phụ trách vấn đề nhập cư đến thành phố Chicago. Đối thủ của bà, ông Don Tracy, từng giữ chức Chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang Illinois.

Chiến thắng của bà Stratton cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có 3 phụ nữ da màu cùng phục vụ tại Thượng viện Mỹ. Bà sẽ cùng hai nữ thượng nghị sĩ da màu khác thuộc đảng Dân chủ là Lisa Blunt Rochester, đại diện bang Delaware, và Angela Alsobrooks, đại diện bang Maryland. Cả hai đều không tham gia tranh cử trong kỳ bầu cử lần này.