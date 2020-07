Thượng viện Mỹ ra lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ

Dự luật được soạn thảo bởi Thượng nghị sỹ Cộng hòa Josh Hawley cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ. Dự luật này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện.

Ủy ban an ninh nội địa và các vấn đề chính phủ thuộc Thượng viện Mỹ ngày 22/07 đã thông qua dự luật cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ.

Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng, bao gồm điều khoản cấm các nhân viên liên bang tải ứng dụng này trên các thiết bị của chính phủ.



Mỹ lo ngại rằng ứng dụng TikTok có thể đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng ở Mỹ và chuyển tới các quan chức chính phủ Trung Quốc. Do vậy, với sự ủng hộ ở lưỡng viện quốc hội, TikTok có khả năng sẽ sớm bị cấm tại Mỹ với lý do an ninh quốc gia./.