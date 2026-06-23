Thượng viện Mỹ thông qua “Luật Nhà ở Thế kỷ 21” nhằm hạ giá nhà

Đây được xem là một trong số ít các dự luật lớn nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, trong bối cảnh giá nhà và chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Luật mới sẽ dành thêm nguồn tài trợ để xây dựng nhà ở, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép xây dựng và khuyến khích các chính quyền địa phương tăng nguồn cung nhà ở.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Một điểm đáng chú ý là dự luật đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế các quỹ đầu tư lớn và các công ty Phố Wall mua số lượng lớn nhà dành cho một hộ gia đình. Các nghị sĩ ủng hộ dự luật cho rằng tình trạng các tập đoàn mua gom nhà đã góp phần đẩy giá bất động sản tăng cao và khiến nhiều người Mỹ ngày càng khó mua được nhà.

Thượng nghị sĩ Tim Scott của đảng Cộng hòa cho biết luật mới sẽ giúp tăng nguồn cung và cải thiện khả năng sở hữu nhà của người dân. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của đảng Dân chủ nhấn mạnh mục tiêu của dự luật là ngăn chặn các quỹ đầu tư lớn thao túng thị trường nhà ở.

Trước đó Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc hạn chế các tập đoàn tài chính mua hàng nghìn căn nhà dành cho một hộ gia đình và coi việc cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở là một ưu tiên trong chương trình nghị sự kinh tế của mình.

Nếu được Hạ viện thông qua, “Luật Nhà ở Thế kỷ 21” có thể trở thành một trong những nỗ lực cải cách lớn nhất của Mỹ trong nhiều năm qua nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng giá nhà, vốn đang khiến giấc mơ về sở hữu một ngôi nhà ngày càng trở nên xa vời đối với nhiều gia đình trẻ.