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Thượng viện Mỹ và Nhà Trắng đạt đồng thuận về dự luật siết trừng phạt Nga

Thứ Bảy, 05:35, 11/07/2026
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VOV.VN - Bốn thượng nghị sĩ Mỹ ngày 10/7 cho biết, đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một phiên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine.

Trong tuyên bố chung, các Thượng nghị sĩ Mỹ - Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jeanne Shaheen và Roger Wicker cho biết, cả nhánh lập pháp và hành pháp Mỹ đã thống nhất những nội dung cốt lõi của dự luật trừng phạt Ngavà kỳ vọng sẽ sớm đưa ra bỏ phiếu.

Các nghị sĩ nhấn mạnh, khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, Quốc hội và chính quyền cần phối hợp để tạo thêm các công cụ gây sức ép kinh tế. Trọng tâm của dự luật là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng năng lượng của Nga – nguồn thu được Washington cho là đang duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đang có chuyến thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, việc đạt được đồng thuận với Nhà Trắng đồng nghĩa dự luật đã có được sự ủng hộ cần thiết từ chính quyền Trump và nhiều khả năng sẽ trở thành luật.

Theo ông Graham, dự luật được xây dựng trong nhiều tháng với sự tham gia của cả nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. Nếu được thông qua, Tổng thống Trump sẽ có thêm công cụ để gây sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế, thay vì chỉ nhắm trực tiếp vào Moscow, còn mở rộng sang các đối tác thương mại đang giúp Nga duy trì nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, thời điểm thúc đẩy dự luật cũng đặt ra những thách thức nhất định. Giá dầu thế giới đang tăng trở lại sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại rằng việc siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tháng trước, Mỹ cũng đã để hết hiệu lực giấy phép tạm thời cho phép một số quốc gia tiếp tục mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển – cơ chế từng được áp dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng năng lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh động thái mới của Quốc hội Mỹ, cho rằng việc tăng cường các lệnh trừng phạt sẽ giúp nâng cao áp lực đối với Moscow và tạo thêm lợi thế cho Kiev cả trên chiến trường lẫn trên bàn đàm phán.

Diễn biến này diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara. Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời nhận định cả Nga và Ukraine đều mong muốn tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài từ năm 2022.

Việc Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật mới được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tạo được bước đột phá trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Quang Trung/VOV-Washington
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