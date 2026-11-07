Thượng viện Paraguay bỏ phiếu phế truất Tổng thống Santiago Peña

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 6/11, 44 trong tổng số 45 nghị sĩ tại Thượng viện Paraguay đã ủng hộ quyết định phế truất Tổng thống Santiago Peña. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Phó Tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, tiếp quản quyền điều hành đất nước.

Tổng thống vừa bị phế truất của Paraguay Santiago Peña (Ảnh: Reuters)

Diễn biến trên khép lại nhiệm kỳ của ông Peña, người lên nắm quyền từ tháng 8/2023. Ông tuyên bố từ chức trước đó một ngày, trong lúc Quốc hội đang xem xét các cáo buộc liên quan đến vụ sụp đổ của Ueno Bank – ngân hàng tư nhân bị đóng cửa đột ngột do khủng hoảng khả năng thanh toán, khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi.

Quyết định phế truất của Thượng viện cũng đồng nghĩa với việc ông Peña mất quyền miễn trừ. Trước đó, Viện Dân biểu Paraguay cáo buộc Tổng thống có hành vi “sao nhãng nghiêm trọng và có hệ thống trách nhiệm công vụ” liên quan đến các giao dịch và mối liên hệ với ngân hàng Ueno.

Các cáo buộc được 35 nghị sĩ thuộc phe đối lập và một số nghị sĩ bất đồng trong đảng cầm quyền đưa ra. Khi ông Peña tuyên bố từ chức, các nghị sĩ đang tranh luận về đề xuất phế truất Tổng thống. Ngay sau thông báo này, Viện Dân biểu đã nhất trí kích hoạt thủ tục luận tội.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Yolanda Paredes tuyên bố ông Peña cần bị bắt giữ và đưa vào diện tạm giam trước xét xử. Trong khi đó, Tổng thống Paraguay khẳng định quyết định từ chức nhằm đem lại sự yên tâm cho người dân quốc gia Nam Mỹ – những người đã gửi gắm tiền tiết kiệm vào hệ thống tài chính quốc gia.

“Tôi đã quyết định đệ đơn từ chức Tổng thống nước Cộng hòa. Tôi đưa ra quyết định này với suy nghĩ về sự ổn định của đất nước, hòa bình xã hội và sự cần thiết phải bảo vệ các thể chế công”, ông Peña viết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội.

Bê bối ngân hàng kéo theo điều tra hình sự

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc Ngân hàng Trung ương Paraguay can thiệp vào hoạt động của Ueno Bank hôm 3/11, sau khi phát hiện ngân hàng này vi phạm các giới hạn cho vay đối với những doanh nghiệp có liên quan.

Người dân Paraguay đứng bên ngoài một chi nhánh của ngân hàng số Ueno sau khi ngân hàng này bị đóng cửa (Ảnh: Reuters)

Theo Ngân hàng Trung ương Paraguay, tỷ lệ an toàn vốn của Ueno Bank đã giảm xuống dưới 50% mức tối thiểu theo quy định, sau những điều chỉnh đối với báo cáo tài chính trong quá trình chấn chỉnh hoạt động. Ueno có khoảng 2,9 triệu khách hàng tại quốc gia với dân số 6,1 triệu người.

Việc ngân hàng bị can thiệp và tiến hành thủ tục xử lý, giải thể đã khiến tiền gửi của hàng triệu khách hàng bị đóng băng. Vụ việc gây ra tâm lý hoang mang, các hàng dài người xếp hàng tại ngân hàng và những cuộc biểu tình trên đường phố. Ngân hàng Trung ương Paraguay thông báo tối 5/11 rằng sẽ bắt đầu chi trả tiền bảo đảm cho một số nhóm khách hàng của Ueno theo từng giai đoạn.

Tổng Chưởng lý Paraguay Emiliano Rolón Fernández đã chỉ đạo mở 3 vụ án hình sự để điều tra các vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát và xử lý Ueno Bank, việc các cơ quan nhà nước gửi tiền vào ngân hàng này, cũng như hành động của các quan chức thuộc nhiều cơ quan công quyền.

Cuộc điều tra cũng tập trung vào mối liên hệ giữa ông Peña với ngân hàng Ueno. Trong thời gian chính quyền của ông điều hành đất nước, ngân hàng này nhận được hàng triệu USD tiền gửi từ các tổ chức công, trong đó có Viện An sinh Xã hội (IPS) – cơ quan quản lý quỹ lương hưu của phần lớn người lao động Paraguay.

Việc một ngân hàng có liên hệ với Tổng thống nhận được nguồn tiền công lớn, trước khi rơi vào khủng hoảng và bị cơ quan quản lý can thiệp, đã làm dấy lên những nghi vấn về xung đột lợi ích và trách nhiệm giám sát của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, các vụ án hình sự hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Paraguay đối mặt biến động

Ông Santiago Peña, 47 tuổi, từng là một trong những Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Paraguay khi nhậm chức ở tuổi 44. Trước khi trở thành nguyên thủ quốc gia, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 2015-2017 dưới thời Tổng thống Horacio Cartes, đồng thời từng là thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương.

Ông Peña thuộc đảng Colorado cánh hữu, lực lượng đang nắm đa số tại cả hai viện Quốc hội Paraguay. Ông cũng được xem là một trong những đồng minh thân cận của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ Latin, đồng thời thể hiện sự đồng thuận với một số ưu tiên chính sách của ông Trump, đặc biệt trong các vấn đề nhập cư và an ninh.

Sau khi ông Peña tuyên bố từ chức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định quan hệ giữa Washington và Asunción vẫn vững chắc. Mỹ cho biết tiếp tục cam kết duy trì quan hệ lâu dài giữa nhân dân hai nước và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Vụ bê bối Ueno Bank diễn ra trong bối cảnh Paraguay đang nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tài chính khu vực, dựa trên lợi thế từ việc được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới nâng xếp hạng lên mức đầu tư trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng ngân hàng và những hệ lụy chính trị đi kèm đang đặt ra thách thức đối với niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính cũng như các thể chế quản lý.