Thụy Điển hạn chế sử dụng ChatGPT và Claude trong cơ quan chính phủ

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Thụy Điển, lệnh chặn áp dụng đối với các phiên bản trực tiếp qua trình duyệt web trên thiết bị công vụ, chỉ có hiệu lực nội bộ chứ không phải lệnh cấm trên diện rộng.

Các biện pháp hạn chế tương tự cũng đã được áp dụng tại cơ quan thuế và cơ quan phụ trách một số cơ sở chăm sóc, điều trị của Thụy Điển - Ảnh: Reuters

Quyết định này xuất phát từ lo ngại nhân viên đưa thông tin nhạy cảm vào các dịch vụ trí tuệ nhân tạo chưa có thỏa thuận bảo vệ dữ liệu phù hợp. Giới chức Thụy Điển cảnh báo những thông tin này có thể được lưu giữ hoặc sử dụng để huấn luyện mô hình.

Trước đó, một cuộc kiểm toán nội bộ tại Cơ quan Giao thông Thụy Điển cho thấy có tới khoảng 10 dịch vụ AI đang được sử dụng tự do, tiềm ẩn nhiều lỗ hổng an ninh dữ liệu. Thay vào đó, các nhân viên được hướng dẫn sử dụng công cụ Copilot của tập đoàn Microsoft, nền tảng đã được kiểm định bảo mật và ký kết thỏa thuận quản lý thông tin với Chính phủ Thụy Điển.

Các biện pháp hạn chế tương tự cũng đã được áp dụng tại cơ quan thuế và cơ quan phụ trách một số cơ sở chăm sóc, điều trị của Thụy Điển, trong khi cơ quan thi hành án đang xem xét vấn đề. Trước đó, Văn phòng Chính phủ Thuỵ Điển cũng đã hạn chế sử dụng DeepSeek.