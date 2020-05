Thụy Điển: tử vong do Covid-19 tăng cao, vượt 4.000 ca

Cơ quan Y tế Cộng đồng Thụy Điển cho biết, số người chết do Covid-19 đã tăng lên 4.029, trong khi số ca mắc là 33.843.

Người dân Thụy Điển tuân thủ giãn cách xã hội. (Ảnh: KT)

Thụy Điển đã áp dụng cách tiếp cận mềm trong chống dịch Covid-19, vẫn cho phần lớn các trường học, cửa hàng, nhà hàng mở cửa và trông cậy vào sự tự giác của người dân trong việc giãn cách xã hội.

Số người chết do đại dịch Covid-19 ở Thụy Điển đã tăng nhiều lần so với các nước Bắc Âu láng giềng nếu tính về bình quân đầu người và quy mô dân số, nhưng vẫn thấp hơn so với một số nước như: Tây Ban Nha, Anh, dù những nước này áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn./