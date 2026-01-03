Thụy Sĩ chưa phát hiện sai phạm về an toàn PCCC tại quán bar Le Constellation

Theo giới chức Thuỵ Sĩ, cơ quan cứu hỏa chưa từng nhận được báo cáo về khiếm khuyết hay vi phạm quy định an toàn tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana. Cơ sở này được trang bị lối thoát hiểm khẩn cấp.

Nhân viên y tế đưa một nạn nhân lên máy bay cứu thương sau vụ cháy và nổ xảy ra tại quán bar “Le Constellation” trong đêm tiệc đón Năm mới ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, miền Tây Nam Thụy Sĩ, ngày 2/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo điều tra ban đầu, đám cháy có thể bắt nguồn từ nến pháo sáng được mang quá gần trần nhà, khiến lửa lan nhanh trong không gian chật kín người, chủ yếu là giới trẻ tham gia tiệc mừng năm mới. Công tố viên Beatrice Pilloud cho biết cuộc điều tra sẽ tiếp tục để xác định có hay không trách nhiệm hình sự do sơ suất.

“Cuộc điều tra sẽ xác định liệu việc lắp đặt lớp mút cách âm có tuân thủ các quy định hay không và liệu nó có phải là nguyên nhân chính hay không. Đó là trọng tâm của cuộc điều tra. Về nến sợi đốt, đây là giả thuyết được ưu tiên và đang có xu hướng được xác nhận”, công tố viên Beatrice Pilloud cho biết.

Hiện một số nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển tới các trung tâm điều trị bỏng chuyên biệt tại nhiều bệnh viện trên khắp châu Âu. Lực lượng chức năng Thuỵ Sĩ đang tiến hành nhận dạng các nạn nhân đồng thời cho biết quá trình này phức tạp do nhiều thi thể bị bỏng nặng.