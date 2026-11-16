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Tiến trình hòa bình Ukraine: Các bên tiếp tục tìm kiếm tiếng nói chung

Thứ Hai, 23:01, 16/11/2026
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VOV.VN - Sau vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi, triển vọng giải quyết xung đột Ukraine tiếp tục thu hút sự quan tâm của các bên liên quan. Mặc dù các bên vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại và mở rộng khuôn khổ đàm phán, những khác biệt về lập trường vẫn chưa được thu hẹp.

Ngày 16/11, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tiến trình đàm phán giải quyết xung đột tại Ukraine là quá trình phức tạp, đòi hỏi thời gian và phải xem xét nhiều vấn đề cụ thể. Nga và Mỹ vẫn duy trì trao đổi về vấn đề này, song phía Nga cho rằng chưa phù hợp để công bố chi tiết các cuộc thảo luận nhằm bảo đảm lợi ích của tiến trình hòa bình. 

Về việc mở rộng thành phần đàm phán, ông Peskov cho biết: “Cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn được tiến hành theo khuôn khổ ba bên, gồm Nga, Ukraine và Mỹ. Chúng tôi cũng đã có những cuộc thảo luận về khả năng các nước châu Âu tham gia tiến trình đàm phán này. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần làm rõ lập trường từ chính phía châu Âu từ đó đưa ra kết luận về việc liệu sự tham gia của họ vào tiến trình đàm phán ở giai đoạn hiện nay có thực sự cần thiết và phù hợp hay không”.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS)

Phía Nga cũng chỉ trích những tuyên bố gần đây của các quan chức EU về việc tiếp tục ủng hộ vô điều kiện đối với Ukraine, đồng thời gia tăng sức ép đối với Nga nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định Nga không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời mà hướng tới nền hòa bình lâu dài.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ủng hộ việc các nước châu Âu tham gia trực tiếp những vòng đàm phán tiếp theo. Nước này cho rằng các vấn đề liên quan đến tương lai của Ukraine và an ninh châu Âu cần có sự tham gia của các bên chịu ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về những bảo đảm an ninh trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Cùng ngày, EU tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp Nga, trong đó có các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và truyền thông. Các biện pháp này được EU đưa ra nhằm tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn đang diễn ra.

Những diễn biến gần đây cho thấy các bên vẫn duy trì các kênh đối thoại và thảo luận về khả năng mở rộng khuôn khổ đàm phán. Tuy nhiên, sự khác biệt về trình tự ngừng bắn, các điều kiện bảo đảm an ninh và vai trò của châu Âu tiếp tục là những vấn đề cần được giải quyết trước khi có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

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Điểm gai góc nhất trong đàm phán Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine cuối cùng đã diễn ra, đem lại hy vọng mới cho hòa đàm về Ukraine. Đâu là những vấn đề gai góc nhất trong đàm phán lần này? Vì sao Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn muốn gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Putin? Nhà báo Minh Nga phân tích sự kiện này.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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