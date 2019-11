Tiết lộ ít biết về thủ lĩnh mới đầy bí ẩn của IS

Ngày 31/10, IS lên tiếng xác nhận thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này là Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong chiến dịch không kích của Mỹ cuối tuần trước, đồng thời công bố người sẽ thay thế vị trí này.

Thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích của Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters

Nhân vật được cho là sẽ thay thế al-Baghdadi có tên là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Cho tới nay, hầu như có rất ít thông tin về thủ lĩnh mới của IS. Theo tờ Financial Express, Hashimi được cho là một thành viên chủ chốt trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và rất thân cận với Baghdadi. Tuy nhiên, tên của người này hiếm khi được nhắc tới, nhất là trong danh sách những nhân vật tiềm năng sẽ thay thế al-Baghdadi sau khi hắn bị tiêu diệt.

Danh tính thực sự của thủ lĩnh mới của IS vẫn là một bí mật. Ngay cả cái tên al-Qurashi cũng chỉ là tên của hắn khi chiến đấu chứ không phải tên thật.

Hisham al-Hashemi, một chuyên gia người Iraq về IS nhận định với AFP rằng: "Chúng ta không biết nhiều về hắn ngoại trừ việc hắn là một thẩm phán và đứng đầu ủy ban Sharia của IS (Sharia là hệ thống pháp luật có nguồn gốc từ kinh Koran của người Hồi giáo-ND).

Aymenn al-Tamimi, một nhà nghiên cứu tại Đại học Swansea chuyên nghiên cứu về IS cho biết cái tên al-Quraishi chưa được nghe tới bao giờ. Mặc dù thủ lĩnh mới này của IS có thể từng là một nhân vật cấp cao lãnh đạo nhóm khủng bố này từ năm 2011, song danh tính của hắn có thể thay đổi khi đảm nhiệm vai trò là người kế nhiệm của al-Baghdadi.

Nhà phân tích này cũng cho rằng cái tên al-Quraishi có thể chính là Hajj Abdullah - nhân vật mà Mỹ cho là người kế nhiệm của al-Baghdadi, cũng là kẻ có quan hệ thân cận với "ông trùm" của IS. Các nhà phân tích cũng nhắc tới 2 cái tên có thể là "al-Quraishi" là Abu Abdullah al-Jizrawi và Abdullah Qaradash, một kẻ là người Iraq và kẻ kia là một trong những "cánh tay phải" của Baghdadi.

Thông báo của IS trong một đoạn băng ghi âm đăng tải trên mạng ngày 31/10 cho biết "vị vua" (caliph) mới của IS được Hội đồng Shura của tổ chức khủng bố này chọn lựa và nhân vật này vừa là một tay súng kỳ cựu, vừa là một học giả về tôn giáo.

"Đây có thể là kẻ nào đó mà chúng ta đã biết, có lẽ chỉ cái tên của hắn là mới với chúng ta mà thôi", nhà phân tích Tamimi nhận định./.