Tin tặc đánh cắp thông tin y tế của một triệu người dân New Zealand

Thông tin y tế của khoảng 1 triệu người dân New Zealand đang có nguy cơ bị lộ sau vụ tấn công đánh cắp dữ liệu nhằm vào một cơ sở quản lý thông tin y tế của người dân nước này vào tháng 8/2019.

Ảnh minh họa: Internet.

Bộ Y tế New Zealand đang khẩn trương tiến hành rà soát và đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công mạng nhằm vào một số cơ sở y tế của nước này từ ngày 5/8 vừa qua. Dữ liệu có nguy cơ bị đánh cắp gồm thông tin cá nhân của các bệnh nhân đến khám và điều trị tại các trung tâm y tế trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến nay, như họ tên, ngày sinh, dân tộc, địa chỉ và tình trạng sức khỏe.

Trong một tin nhắn đăng trên mạng xã hội Twitter ngày hôm nay (5/10), nhóm tin tặc Vanda The God tuyên bố, nhóm này đã có dữ liệu y tế của một triệu người dân New Zeland.

Vụ tấn công mạng nhằm vào trung tâm quản lý dữ liệu Tu Ora Compass Health, nơi chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp thông tin y tế cho nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe của người dân New Zealand, đã khiến thông tin của khoảng 650.000 đến một triệu người dân nước này đứng trước nguy cơ bị lộ.

Theo tiến sĩ Ashley Bloomfield, quan chức cao cấp của BộY tế New Zealand, từ đầu tháng 8 đến nay, Trung tâm an ninh mạng quốc gia đã làm việc với các cơ quan y tế về vụ tấn công mạng, tiến hành đánh giá về khả năng những thông tin có thể bị xâm nhập và đánh cắp, đồng thời rà soát những lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng. Kết quả kiểm tra cho thấy, đã có 4 vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở y tế của New Zealand trong tháng 8 vừa qua, bao gồm 2 vụ tấn công do nhóm tin tặc Vanda The God thực hiện và 2 vụ tấn công khác do một nhóm tin tặc tinh vi hơn thực hiện.

Hiện cơ quan y tế của New Zealand chưa thể xác định được mức độ thiệt hại từ vụ tấn công mạng, những dữ liệu nào bị xâm nhập cũng như bao nhiêu thông tin y tế của người dân bị đánh cắp. Trong khi đó, một số chuyên gia an ninh mạng của nước này cho rằng, có thể sẽ không bao giờ biết được tin tặc đã đánh cắp bao nhiêu thông tin y tế của người dân và chính phủ cần chuẩn bị cho những khả năng xấu nhất./.