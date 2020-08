Tin tặc mở rộng tấn công mạng thị trường chứng khoán tại New Zealand

Ngoài ra các vụ tấn công mạng của tin tặc nước ngoài cũng đã mở rộng sang các trang web và nền tảng giao dịch trực tuyến của một số ngân hàng và cơ quan truyền thông của New Zealand.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán New Zealand tiếp tục bị ảnh hưởng do bị tấn công mạng. Ảnh: NZ Herald.

Theo tin từ truyền thông New Zealand, vào sáng nay thị trường chứng khoán của nước này tiếp tục bị ngưng trệ hoạt động do trang web bị tin tặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Vụ tấn công mạng đã đánh sập trang web của thị trường chứng khoán New Zealand trong vài phút và sau đó các giao dịch đã trở lại bình thường. Đại diện của thị trường chứng khoán New Zealand cho biết, phiên giao dịch ngày hôm nay được kéo dài thêm 45 phút, để đảm bảo thời gian và khối lượng giao dịch.

Bên cạnh đó, các trang web dịch vụ của một số ngân hàng và cơ quan truyền thông New Zealand cũng là mục tiêu mới của các vụ tấn công mạng do tin tặc nước ngoài thực hiện. Ngân hàng New Zealand (BNZ) và hãng truyền thông Stuff của nước này cũng đã báo cáo về các vụ tấn công mạng trong 24 giờ qua, đồng thời cho biết các trang web hiện vẫn an toàn và hoạt động của khách hàng không bị ảnh hưởng. Thủ phạm thực hiện các vụ tấn công được cho là cùng nhóm tin tặc đã tấn công thị trường chứng khoán của nước này.

Các ngân hàng lớn tại New Zealand hiện đang thắt chặt các biện pháp đảm bảo an ninh sau khi xảy ra các vụ tấn công mạng liên tiếp nhằm vào thị trường chứng khoán của nước này trong gần 1 tuần trở lại đây.

Cách đây 2 tuần, Akamai Technologies, nhà cung cấp dịch vụ mạng và điện toán đám mây của Mỹ đã cảnh báo những kẻ tấn công giả dạng Fancy Bear và Armada Collective đang nhắm mục tiêu vào các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp bán lẻ trên khắp thế giới để đòi tiền chuộc.

Còn theo tờ Stuff của New Zealand, vào tháng 11/2019, cơ quan an ninh mạng Cert của nước này đã nhận được báo cáo về các email tống tiền nhắm vào các công ty tài chính ở New Zealand. Các email này được cho là từ một nhóm tin tặc Nga có tên Fancy Bear hoặc Cosy Bear có nội dung yêu cầu đòi tiền chuộc nếu không sẽ bị tấn công mạng. Công ty Cert đã đề nghị các tổ chức tài chính của New Zealand kiểm tra lại các hệ thống bảo mật và sử dụng dịch vụ bảo vệ chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán để ngăn chặn tình trạng quá tải hệ thống khi bị tấn công mạng./.