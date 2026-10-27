Tin tặc tống tiền trắng trợn nhằm vào doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 26/10, GMO Internet Group - một tập đoàn công nghệ và internet lớn có trụ sở tại Nhật Bản, hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng internet, tài chính trực tuyến, tài sản mã hóa… nhận được một email tống tiền với nội dung đòi trả 1 triệu USD với hạn chót là ngày 27/10, nếu không sẽ không bị công bố thông tin khách hàng và mã hóa máy tính cá nhân...

Trụ sở Tập đoàn GMO tại Tokyo.(Ảnh Jiji Press)

Do GMO kiên quyết từ chối, đúng thời hạn như đã tuyên bố, hôm nay (27/10), nhóm tin tặc nêu trên đã cho công khai thông tin cá nhân của 1 khách hàng của GMO, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục công khai các thông tin khác nếu doanh nghiệp vẫn không chịu chi tiền.

GMO không phải là trường hợp duy nhất phải chịu thiệt hại chỉ trong vài ngày gần đây. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki cho biết 5 nhà môi giới ngoại hối hàng đầu Nhật Bản cũng đang bị tin tặc tấn công và đã báo cáo thiệt hại với cơ quan chức năng. Bản thân Thủ tướng Takaichi Sanae cũng thừa nhận mức độ nguy hiểm chưa từng có hiện nay.

“Tình hình hiện đang trở nên nghiêm trọng, với những lo ngại ngày càng tăng về các hệ lụy phát sinh từ việc thông tin bị rò rỉ bị kẻ xấu lợi dụng. Do đó, việc khẩn trương tăng cường các biện pháp đối phó là vô cùng cần thiết”, Thủ tướng Takaichi Sanae nói.

Thủ tướng Takaichi cũng cho biết các bộ trưởng có liên quan đang khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết, bao gồm cả hợp tác quốc tế, để khống chế tình hình.

Trong khi đó, giới chuyên môn nhận định đây là một hệ lụy do mặt trái của trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra và với công cụ đang ngày càng tiến hóa này, không còn “bức tường lửa nào là bất khả xâm phạm”, đồng thời cảnh báo “ngay cả các mạng nội bộ khép kín và cách ly khỏi internet cũng chưa chắc đã an toàn”.