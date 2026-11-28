Giới chức Mỹ xác nhận vụ tấn công mạng, song không cung cấp thêm thông tin về thời điểm xảy ra vụ xâm nhập cũng như quy mô và mức độ thiệt hại. Hiện chưa rõ liệu tin tặc có tiếp cận hoặc đánh cắp các dữ liệu quân sự nhạy cảm hay không.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên không tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Không quân Mỹ cũng từ chối bình luận về các lỗ hổng bảo mật cũng như tình trạng hoạt động của những hệ thống mạng cụ thể, song khẳng định việc bảo đảm an ninh, khả năng chống chịu và duy trì hoạt động của các hệ thống phục vụ tác chiến trọng yếu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Không quân Mỹ cũng đang tiếp tục đánh giá và hiện đại hóa hạ tầng điện toán đám mây nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh và hoạt động quân sự.

Hệ thống bị xâm nhập là Cloud One, một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, được đưa vào hoạt động từ năm 2017, phục vụ nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhân sự, hậu cần, bảo dưỡng trang thiết bị đến chỉ huy và kiểm soát quân sự. Vụ xâm nhập được phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống khoảng một tháng trở lại đây, gây gián đoạn một số hoạt động. Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ đã được đề nghị tham gia đánh giá mức độ thiệt hại.

Đáng chú ý, ngoài vụ tấn công nhằm vào Không quân, Chính phủ Mỹ đang phải xử lý hậu quả của ít nhất 6 sự cố an ninh mạng khác được công bố gần đây, liên quan đến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, các cơ quan tình báo và Bộ Tài chính Mỹ.

Tuần trước, FBI được cho là đã mở cuộc điều tra vụ tin tặc xâm nhập Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia (NCIC), cơ sở dữ liệu quan trọng được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương sử dụng để tra cứu thông tin về tội phạm, đối tượng bị truy nã và những người mất tích. Trước đó, hồi tháng 9, FBI cũng ghi nhận vụ tấn công liên quan đến hệ thống tuyển dụng của cơ quan này, với một nhóm tin tặc tuyên bố đã đánh cắp thông tin của nhân viên và các ứng viên.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cũng bị tin tặc xâm nhập hệ thống phục vụ phân tích thông tin tình báo nguồn mở. Giới chức Mỹ cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin mật hoặc những năng lực hoạt động trọng yếu.