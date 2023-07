Tình hình Myanmar và những vấn đề nóng tại phiên họp hẹp AMM 56

“Đồng thuận 5 điểm là tài liệu tham khảo chính và việc triển khai đồng thuận 5 điểm vẫn là trọng tâm của ASEAN trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar"– Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56, với nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến hay nỗ lực nào khác cũng phải hỗ trợ việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm.

Phiên họp hẹp Hôi nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56

Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2023, trong gần 7 tháng qua Indonesia đã thực hiện các cuộc tiếp xúc với tất cả các bên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đồng thuận 5 điểm, đặc biệt là hỗ trợ nhân đạo dựa trên nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau", kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện cho Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai tiếp cận với những người dân Myanmar cần hỗ trợ.

Ngoại trưởng Retno cũng thừa nhận đây là những nỗ lực phức tạp và không hề dễ dàng, cần khuyến khích đối thoại giữa các bên liên quan tại Myanmar.

“Đối thoại sẽ mở đường cho giải pháp chính trị. Chỉ có giải pháp chính trị mới dẫn đến hòa bình bền vững. Với tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng ở Myanma, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan lên án bạo lực vì đây là điều quan trọng nhất để xây dựng niềm tin, cung cấp hỗ trợ nhân đạo và đối thoại”, bà Retno nhấn mạnh.

Giữa những biến động địa chính trị, với 5 thập kỷ hòa bình và ổn định trong khu vực, có thể nói ASEAN đang tiếp tục là một tổ chức quan trọng khu vực và toàn cầu, thu hút sự quan tâm của các đối tác muốn nâng cấp mối quan hệ, trở thành đối tác đối thoại và tham gia vào cơ chế do ASEAN dẫn dắt…

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự cuộc họp

Khẳng định những nguyên tắc về vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Ngoại trưởng Retno nói: “ASEAN phải giữ vai trò chủ đạo trong điều hướng các thách thức địa chính trị hiện tại và tương lai, bao gồm thông qua cơ chế Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn An ninh khu vực (ARF). ASEAN tin vào tính bao trùm, ASEAN tin vào đối thoại, và ASEAN tin tưởng vào sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong khi duy trì các biện pháp xây dựng lòng tin, đã đến lúc Diễn đàn an ninh khu vực cũng cần tập trung về ngoại giao phòng ngừa”.

Phiên họp toàn thể của các nước ASEAN hôm qua cũng thảo luận nhiều yêu cầu gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á ( TAC). Dự kiến Lễ ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á với Saudi Arabia diễn ra hôm nay và Lễ ký kết TAC với Panama, Tây Ban Nha và Mehico dự kiến diễn ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 9 tới.

Về quan hệ đối ngoại của ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm qua cũng nhất trí về việc thành lập Trung tâm ASEAN – Mỹ; Hội nghị cấp cao ASEAN – Hội đồng hợp tác Vùng vịnh tại Riyadh vào tháng 10/2023; Cấp cao ASEAN - Nhật Bản vào tháng 9/2023. Tại phiên họp toàn thể các nước cũng tán thành Tầm nhìn Hàng hải ASEAN do Indonesia khởi xướng./.