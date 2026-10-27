Tỉnh Yala ở miền Nam Thái Lan báo động an ninh cao nhất do nguy cơ đánh bom

Theo Lực lượng cảnh sát các tỉnh biên giới phía Nam, lực lượng an ninh đã được lệnh tăng cường kiểm soát tại các chốt kiểm tra và các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố Yala, tập trung rà soát người, phương tiện và các vật thể khả nghi. Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra một số vụ đốt lốp xe và phát hiện vật thể đáng ngờ trên địa bàn tỉnh ngày 25/10.

Cảnh sát kiểm tra an ninh tại Thái Lan (Ảnh: The Nation/prdthailandyala)

Nguồn tin tình báo cho biết các nhóm nổi dậy bị nghi đã nhận chỉ thị chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và cơ sở nhà nước. Những hình thức tấn công có thể bao gồm nổ súng phục kích, sử dụng thiết bị nổ tự chế (IED), hoặc đánh bom bằng ô tô và xe máy.

Các biện pháp giám sát đặc biệt được triển khai trên nhiều khu vực thuộc 3 huyện Mueang Yala, Bannang Sata và Than To. Giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trong giai đoạn từ ngày 24/10 đến 10/11, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi sát diễn biến tình báo, tăng cường bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng và tài sản công.

Căng thẳng an ninh gia tăng trong bối cảnh khu vực biên giới phía Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực. Trước đó, ngày 15/10, các đối tượng chưa rõ danh tính đã ném hai quả bom vào một căn cứ an ninh tại huyện Bannang Sata, tỉnh Yala, khiến 5 nhân viên an ninh bị thương.

Cuộc xung đột tại các tỉnh cực Nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat đã kéo dài nhiều năm, với các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và cơ sở công quyền vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây vẫn còn những thách thức nhất định, Chính phủ Thái Lan vẫn kiên định thúc đẩy các kênh đối thoại hòa bình theo một lộ trình dài hạn, với mục tiêu từng bước củng cố ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.