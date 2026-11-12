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Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể tăng cường năng lực quân sự và phối hợp an ninh

Thứ Năm, 10:22, 12/11/2026
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VOV.VN - Ngày 11/11, tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) tổ chức phiên họp Hội đồng An ninh tập thể với sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Các bên thảo luận những vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, đánh giá hoạt động của tổ chức trong năm 2026 và định hướng hợp tác thời gian tới.

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Phiên họp Hội đồng An ninh tập thể CSTO với sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Điện Kremlin) 

Phiên họp bắt đầu bằng cuộc trao đổi hẹp giữa lãnh đạo các nước thành viên. Trong đó có Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Phát biểu về kết quả cuộc trao đổi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các bên đã thảo luận toàn diện những vấn đề an ninh cấp bách và đạt được sự hiểu biết chung gần như hoàn toàn về các nội dung được đưa ra. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh tập thể.

Tại phiên họp mở rộng, với sự tham gia của đại diện các tổ chức khu vực và cơ quan chuyên trách, Tổng Thư ký CSTO Taalatbek Masadykov trình bày báo cáo về những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực an ninh quốc tế và khu vực, đồng thời điểm lại kết quả hoạt động của tổ chức trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Đề cập đến hợp tác quân sự, Tổng thống Putin cho biết trong năm 2026, các nước thành viên tiếp tục chú trọng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chung, cải thiện công tác huấn luyện tác chiến và tổ chức nhiều cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Các bên cũng xem xét những giải pháp tiếp tục phát triển lực lượng tập thể, trong đó có thành phần không quân và việc hình thành các đơn vị phòng không cơ động phục vụ các chiến dịch quân sự chung.

Tại phiên họp, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đề cập các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch CSTO sắp tới. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh vai trò của hợp tác liên nghị viện trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của tổ chức. Về lĩnh vực an ninh sinh học, bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, đề xuất hình thành một hệ thống bảo đảm an ninh sinh học thống nhất giữa các quốc gia thành viên.

Kết thúc phiên họp, các bên thông qua Tuyên bố chung cùng một loạt văn kiện liên quan đến phát triển hợp tác chính trị, hoàn thiện thành phần quân sự của tổ chức, tăng cường phối hợp phòng, chống khủng bố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách.

Đại tướng, Anh hùng Liên bang Nga Andrey Serdyukov được tái bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu liên quân Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO). Từ ngày 1/1/2027, Tajikistan sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) và đăng cai các hoạt động, cuộc họp của tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch.

Hương Trà/VOV-Moscow
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