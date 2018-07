Tờ tin vắn Daily News tại New York bất ngờ sa thải Tổng Biên tập

Ngày 23/7, sau cuộc họp chưa đầy 1 một phút, công ty sở hữu báo tin vắn Daily News tại New York, Mỹ, đã quyết định cắt giảm gần một nửa số nhân viên, phóng viên, biên tập viên, trong đó, Tổng biên tập cũng phải ra đi.

Gần một nửa số nhân viên của Daily News tại New York bị thôi việc. Ảnh: The New York Times

Chỉ vài giờ sau đó, các phóng viên thuộc nhiều phòng ban đã nhận được thông báo chính thức cho thôi việc từ Công ty truyền thông Tronc, có trụ sở tại Chicago, đã mua lại tờ báo này năm ngoái.

“Mọi người bật khóc và ôm chầm lấy nhau”, Scott Widener, một nhà nghiên cứu làm việc cho tờ Daily News từ năm 1990 mô tả bầu không khí tại tòa soạn khi các phóng viên, biên tập viên nhận “tin dữ”.

Ở thời kỳ hoàng kim, tờ báo phục vụ tầng lớp lao động ở thành phố New York. Tờ tin vắn thu hút độc giả với thông tin về các vụ tội phạm và tham nhũng.

Tronc đã quyết định sa thải 40% nhân viên, trong đó có từ 25-34 phóng viên thể thao và phần lớn trong số này là phóng viên ảnh. Động thái này cho thấy tờ tin vắn Daily News đang chịu những ảnh hưởng lớn trong thời kỳ truyền thông kỹ thuật số tiện lợi hấp dẫn độc giả hơn so với báo giấy truyền thống.

Tổng Biên tập Jim Rich bị mất việc. Ảnh: The New York Times

Dưới thời kỳ của Tổng Biên tập Jim Rich, người cũng vừa bị mất việc, tờ Daily News không hề ngần ngại đương đầu với “ông trùm truyền thông” Rupert Murdoch hay thường xuyên có những bài viết nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một trong những bài viết nổi tiếng nhất của tờ tin vắn Daily News là “Ford to City: Drop Dead” (tạm dịch: “Thành phố cạn kiệt: Cái chết cận kề”) năm 1975, nói về việc Tổng thống Gerald R. Ford lúc đó từ chối gửi hỗ trợ liên bang để giúp đỡ một thành phố ở bờ vực phá sản. Tổng thống Ford sau này thừa nhận rằng bài báo đã góp phần khiến ông thất cử trong cuộc bỏ phiếu năm 1976.

Daily News từng giành được 11 giải báo chí Pulitzers trong 99 năm hoạt động của mình. Tờ báo đã trải qua nhiều thăng trầm, đặc biệt là cuộc đình công của các nghiệp đoàn năm 1990.

Tờ tin vắn Daily News.

Tờ báo ra đời năm 1919 dưới sự quản lý của Công ty Tribune. Cuộc đình công kéo dài năm 1990 đã khiến tờ báo phá sản và sau đó được giải cứu bởi Robert Maxwell, một người Anh giàu có và thế lực khi ông bước vào làng truyền thông New York./.