Tòa án Canada “vô hiệu hóa” hiệp ước tị nạn với Mỹ

Một tòa án của Canada vừa “vô hiệu hóa” hiệp ước tị nạn của nước này với Mỹ, khi ra phán quyết rằng Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn (STCA) năm 2004 “không còn hiệu lực” vì vi phạm quyền của người tị nạn và người xin tị nạn.

Biểu tình ủng hộ người tị nạn ở Canada. Ảnh: CBC.

Phán quyết này đã đánh dấu thắng lợi lớn cho các luật sư và các nhóm vận động suốt thời gian qua kêu gọi Canada chấm dứt thỏa thuận với Mỹ, cho rằng Mỹ không còn là “quốc gia an toàn” cho những người xin tị nạn.



Trong phán quyết, Thẩm phán Ann Marie McDonald nêu rõ, Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn đã vi phạm các bảo đảm về hiến pháp, tự do và an ninh của Canada.

Việc thi hành thỏa thuận nói trên dẫn đến việc nhiều người xin tị nạn bị giới chức Canada gửi trả về Mỹ đã bị bắt giữ ngay lập tức, điều này vi phạm đến "quyền sống, quyền tự do và an ninh” của chính những người này.

Bộ Tư pháp Canada có 30 ngày để quyết định xem họ có muốn kháng cáo phán quyết hay không. Nếu chính phủ không kháng cáo, phán quyết sẽ có hiệu lực sau 6 tháng nữa./.