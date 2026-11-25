Tòa án Quận Jerusalem đã chỉ ra cáo buộc ông Netanyahu nhận hối lộ trong vụ án 4000 là không có cơ sở. Đối với vụ án 2000, lập trường của Tòa án cho rằng các cáo buộc không cấu thành tội phạm, và do vậy không có đủ căn cứ để tiến hành xét xử.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh minh họa: Reuters

Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara cho biết, bà và nhóm công tố sẽ xem xét các khuyến nghị của Tòa án nhưng tòa án cần đưa ra một phán quyết.

Ông Netanyahu đã kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng các cáo buộc chống lại ông là do cảnh sát, công tố viên và các đối thủ chính trị dàn dựng.

Ông Netanyahu đang bị xét xử trong ba vụ án tham nhũng. Ông phải đối mặt với các cáo buộc gian lận và vi phạm lòng tin trong vụ án 1000 và vụ án 2000, cũng như các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin trong vụ án 4000, vụ án nghiêm trọng nhất.