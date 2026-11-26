Sắc lệnh này nhằm hạn chế quyền công dân đối với một số trẻ em sinh ra tại Mỹ, có cha mẹ là nhân viên chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, cũng như trẻ em được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ cho những người không phải là công dân Mỹ.

Thẩm phán Tòa án quận liên bang Christopher Cooper cho rằng, Tổng thống không có thẩm quyền đặt ra những ngoại lệ mới, đối với quyền công dân của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ và thuộc phạm vi tài phán của nước này.

Tổng thống Mỹ ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp quyền công dân theo nơi sinh - Ảnh: New York Times

Thẩm phán Cooper đồng thời quyết định công nhận tư cách khởi kiện tập thể, của những trẻ em đã hoặc có nguy cơ bị từ chối quyền công dân trái pháp luật theo sắc lệnh, đồng thời ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn chính quyền thực thi sắc lệnh đối với các thành viên thuộc nhóm này.

Trong phán quyết, Thẩm phán Cooper viện dẫn quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm nay, trong đó bác bỏ sắc lệnh hành pháp trước đó của Tổng thống Trump về hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Ông nhấn mạnh, điều khoản về quyền công dân trong Hiến pháp Mỹ, bảo đảm quyền công dân cho gần như mọi trẻ em sinh ra trên lãnh thổ nước này.

Diễn biến này đánh dấu thêm một trở ngại pháp lý đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm thu hẹp phạm vi quyền công dân theo nơi sinh, vốn được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.