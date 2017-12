Tòa Phúc thẩm Mỹ chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của ông Trump

Toà Phúc thẩm khu vực số 9 của Mỹ hôm qua (22/12) ra phán quyết nêu rõ, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào một loạt quốc gia có đông người Hồi giáo là vi phạm luật pháp liên bang. Người Mỹ biểu tình phản đối lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Phán quyết nhấn mạnh, sắc lệnh cấm nhập cảnh phiên bản thứ 3, bao gồm công dân 6 nước có đông người Hồi giáo cùng với Triều Tiên và Venezuela đã vượt quá thẩm quyền được giao của Tổng thống Mỹ. Lệnh cấm này sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử trong việc cấp thị thực cho người nhập cư.

Tòa án yêu cầu đánh giá tính hợp pháp của sắc lệnh, trong đó cấm hơn 150 triệu công dân từ các quốc gia đông người Hồi giáo trong danh sách đến Mỹ hoặc được cấp thị thực nhập cảnh tại Mỹ trong trường hợp họ có đủ điều kiện.

Tính đến nay, Tổng thống Donald Trump đã công bố 3 sắc lệnh hạn chế nhập cảnh. Sau sắc lệnh "chết yểu" hồi tháng 1/2017, sắc lệnh thứ 2 được công bố hồi tháng 3/2017 nhằm vào công dân các nước Iran, Libi, Syria, Yemen, Somalia và Sudan cũng bị vô hiệu hóa.

Đến tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng tiếp tục ban hành sắc lệnh mới, theo đó, Sudan đã được đưa ra khỏi danh sách các nước có công dân bị cấm nhập cảnh Mỹ, song Cộng hòa Chad và Triều Tiên lại được đưa vào danh sách này cùng một số quan chức của Venezuela./. Vì sao công dân 8 nước bị liệt vào danh sách cấm nhập cảnh của Mỹ VOV.VN - Mỹ nêu lý do cho rằng, việc hạn chế nhập cảnh đối với công dân 8 nước là do những nước này không đáp ứng được yêu cầu an ninh do Mỹ đặt ra. Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới, bổ sung Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad.