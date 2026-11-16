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Tòa tối cao Hàn Quốc sẽ tuyên án chung thẩm cựu Thủ tướng Han Duck Soo

Thứ Hai, 11:37, 16/11/2026
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VOV.VN - Vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố trong đêm 3/12/2024 tiếp tục có diễn biến mới, rất phức tạp, với quá trình xét xử, tuyên án nhiều cựu lãnh đạo cấp cao.

 

Ngày 16/11, Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo vào ngày 19 tới. Ông Han bị cáo buộc tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng yếu trong một cuộc nổi loạn và đã bị tuyên án 15 năm tù khổ sai tại phiên tòa phúc thẩm.

toa toi cao han quoc se tuyen an chung tham cuu thu tuong han duck soo hinh anh 1
Cựu Thủ tướng Han Duck Soo. Ảnh Jiji Press

Động thái này được cho là nhằm đảm bảo phán quyết được đưa ra trước khi thời hạn tạm giam đối với Cựu Thủ tướng Han Duck-soo kết thúc vào ngày 20/11.

Bị cáo Han Duck-soo hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Seoul sau khi nhận bản án 23 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 21/1. Mặc dù mức án đã được giảm xuống còn 15 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm ngày 7/5, nhưng do quá trình xét xử kéo dài, phán quyết cuối cùng tại tòa cấp cao nhất vẫn không được tuyên phán trong suốt hơn nửa năm sau đó.

Cựu thủ tướng Han Duck-soo bị truy tố về tội tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng yếu trong một cuộc nổi loạn, với cáo buộc đã đề xuất tổ chức một cuộc họp Nội các vào thời điểm ban bố thiết quân luật khẩn cấp, nhằm ngụy tạo một hình thức cho thấy lệnh thiết quân luật đã được thông qua sau khi được thảo luận tại Nội các.

Đặc biệt, theo cáo trạng của Nhóm kiểm sát viên phụ trách điều tra vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật nêu trên, bị cáo là nhân vật duy nhất có thể ngăn chặn cuộc nổi loạn, nhưng đã từ bỏ trách nhiệm phục vụ nhân dân và sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố, đã có những hành động tham gia trực tiếp vào vụ việc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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