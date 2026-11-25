Tuyên bố trong cuộc gặp chỉ huy cùng các quan chức hàng đầu thuộc lực lượng bán quân sự Basij, Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Abdollahi chỉ rõ trong cuộc chiến do Mỹ khơi mào, các lực lượng vũ trang Iran đã giáng những đòn sấm sét vào các căn cứ Mỹ trên toàn khu vực, phá hủy phần lớn các cấu phần hạ tầng và khiến một lượng lớn các cơ sở không thể vận hành. Tổn thất quá lớn khiến Washington phải cân nhắc việc bố trí các căn cứ Mỹ, tới các vị trí ở xa Iran hơn.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: IRGC

Tướng Abdollahi khẳng định nỗ lực này sẽ không thể giúp các căn cứ Mỹ an toàn, nếu xung đột bùng phát trở lại. Nguyên do là bởi dù được bố trí ở bất kỳ địa điểm nào tại Trung Đông, các căn cứ Mỹ cũng đều nằm trong tầm bắn của hỏa lực Iran.

Theo phân tích của tờ Nhật báo Phố Wall các cuộc tấn công trả đũa của Iran trong cuộc chiến bùng phát cuối tháng 2/2026, đã khiến tổng cộng 274 công trình tại 24 căn cứ có sự hiện diện của quân đội Mỹ trên khắp Trung Đông, bị hư hại.