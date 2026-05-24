Toàn cảnh quốc tế sáng 24/5: Iran cảnh báo Mỹ đang lún sâu vào vũng lầy xung đột

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik mới đây đã tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "mắc kẹt trong vũng lầy" liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông.

"Chính quyền Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu của Iran, đó là phương án khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột. Nếu từ chối, Mỹ và Israel sẽ phải gánh chịu tổn thất tài chính và quân sự khổng lồ, đồng thời dẫn đến những thất bại liên tiếp đối với cả ông Trump lẫn chính quyền Israel", chuẩn tướng Talaei-Nik cho biết.