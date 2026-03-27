Toàn cảnh quốc tế sáng 27/3: Iran tuyên bố san phẳng căn cứ Mỹ
VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố các căn cứ Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy, và lực lượng Mỹ đã bỏ lại hầu hết các căn cứ này để tập kết ở nơi khác. Iran cũng cảnh báo các nước láng giềng không nên hỗ trợ Mỹ và Israel giành quyền kiểm soát các đảo của nước này.
“Tất cả các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy. Hiện chúng tôi đang truy tìm các chỉ huy và binh lính”, ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cơ quan điều phối các hoạt động giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng vũ trang chính quy, tuyên bố.