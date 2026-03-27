Toàn cảnh quốc tế trưa 27/3: Iran cảnh báo Mỹ sẽ trả giá đắt

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố các căn cứ Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy, và lực lượng Mỹ đã bỏ lại hầu hết các căn cứ này để tập kết ở nơi khác. Iran cũng cảnh báo các nước láng giềng không nên hỗ trợ Mỹ và Israel giành quyền kiểm soát các đảo của nước này.
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran sắp chạm mốc 1 tháng kể từ khi bùng phát, tình hình khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên gia tăng hoạt động quân sự, đồng thời duy trì các kênh tiếp xúc gián tiếp.
VOV.VN - Điểm chung giữa các “quốc gia thân thiện” được phép đi qua eo biển Hormuz là không nước nào tham gia hoặc ủng hộ các hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời đều nắm giữ những giá trị chiến lược, kinh tế hoặc ngoại giao quan trọng đối với Tehran.
VOV.VN - Các bên trung gian hòa giải cho biết, Tehran chưa từng đưa ra yêu cầu Mỹ tạm hoãn 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng.
