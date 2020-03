Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở New York cao gấp 5 lần khu vực khác ở Mỹ

New York, tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ, hiện có 21.689 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 157 trường hợp tử vong. Chỉ riêng thành phố New York đã có 13.119 trường hợp. Ít nhất 2.213 bệnh nhân trong số này phải nhập viện và 525 người phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhân viên y tế Mỹ tiến hành lấy mẫu thử tại trạm xét nghiệm drive-thru, tức là xét nghiệm ngay tại chỗ trên xe hơi. Ảnh: NPR.

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng 24/3, có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, chuyên gia y tế Deborah Birx cho biết: “Thành phố New York có tốc độ lây nhiễm cao gấp 5 lần so với các khu vực khác”. Theo bà, có khoảng 28% xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở New York cho kết quả dương tính, trong khi phần còn lại của nước Mỹ chưa đến 8%.

"Người dân New York cần phải thực hiện việc giãn cách xã hội và tự cách ly vào thời điểm này. Rõ ràng virus đã lan truyền ở khu vực này rất nhiều tuần mới đạt đến mức độ xâm nhập trong cộng đồng lớn như vậy", chuyên gia Deborah Birx nói./.