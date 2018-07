Tới hạn chót, hàng trăm trẻ em bị chia tách chưa gặp lại cha mẹ ở Mỹ

Trong phiên làm việc giữa các bên liên quan ngày 26/7, phía chính phủ Mỹ cho biết, đã có khoảng 1.400 trong số 2.500 trẻ em bị chia tách được đoàn tụ với cha mẹ của mình. Các luật sư đại diện của chính phủ Mỹ cho biết, 711 trẻ em khác không đủ điều kiện để đoàn tụ với cha mẹ mình vào thời hạn chót. Trong số đó có tới 431 trường hợp các gia đình không thể đoàn tụ vì cha mẹ các em không còn ở Mỹ nữa.

Tới thời hạn chót 26/7, vẫn còn nhiều trẻ em bị chia tách chưa được gặp lại cha mẹ của mình. Ảnh: Reuters

Cha mẹ và con cái bị chia tách do chính sách “không khoan nhượng” của Tổng thống Donald Trump về nhập cư bất hợp pháp. Rất nhiều trong số họ đã vượt biên trái phép, trong khi nhiều người khác đã cố xin tị nạn ở khu vực biên giới Mỹ.

Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (American Civil Liberties Union, viết tắt là ACLU), trong phiên làm việc tại tòa ngày 26/7 nói rằng, các con số được công bố cho thấy “còn rất nhiều trẻ em bị chia tách vẫn chưa được gặp lại cha mẹ mình”.

Luật sư của ACLU, ông Lee Gelernt cáo buộc chính phủ đã “chọn những người không đủ điều kiện để đoàn tụ”, đồng thời tuyên bố “sẽ buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm và tiến hành đoàn tụ các trẻ em và cha mẹ bị chia tách”.

Trả lời báo giới qua điện thoại sau phiên làm việc tại tòa ngày 26/7, Chris Meekins thuộc Bộ Y tế và các dịch vụ con người của Mỹ nói rằng, Bộ đang chờ hướng dẫn từ tòa về việc sẽ xử lý thế nào với 431 trường hợp cha mẹ không còn ở nước Mỹ nữa. Đại diện chính phủ Mỹ không nói rõ có bao nhiêu cha mẹ trong các trường hợp này đã bị trục xuất.

Trong khi đó, ACLU cho biết, phía chính phủ vẫn chưa cung cấp thông tin về các cuộc đoàn tụ trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 tuổi với cha mẹ các em, trong đó bao gồm cả địa điểm và thời gian của các cuộc đoàn tụ này.

“Việc công bố thông tin là điều rất quan trọng để đảm bảo rằng các cuộc đoàn tụ thực sự đã diễn ra và cũng như để sắp xếp các dịch vụ hợp pháp cho các gia đình đã được đoàn tụ”, ACLU nói.

Thông tin mù mờ như “hố đen”

Nhóm luật sư của ACLU nói rằng, việc chính phủ tiến hành đoàn tụ các gia đình bị chia tách như thế nào khi tới thời hạn chót 26/7 (do Tòa án liên bang ở San Diego đặt ra) là điều rất mù mờ. Thông tin về những đứa trẻ cũng như cha mẹ của các em dường như đã “biến mất vào hố đen”.

Bà Maria Odom, thuộc tổ chức “Những đứa trẻ cần bảo vệ” (Kids in Need of Defense, viết tắt là KIND) nói rằng 2 đứa trẻ mà nhóm đại diện đã được đưa từ New York tới Texas để đoàn tụ với mẹ của mình. Tuy nhiên, sau khi được đưa tới Texas, các em mới biết cha mẹ mình đã bị trục xuất.

Bà Odom cho biết thêm, tổ chức KIND của bà không có thông tin nào về việc những đứa trẻ từ 9-14 tuổi đã được đưa đi đâu sau khi bị tách khỏi cha mẹ của mình. Việc này sẽ càng khó xác minh các cuộc đoàn tụ giữa các em với cha mẹ mình có thực sự diễn ra hay không, hay lý do thực sự vì sao nhiều em vẫn chưa được gặp lại cha mẹ của mình.

Bộ An ninh Nội địa hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Làn sóng phản đối cả trong và ngoài nước đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải dừng việc chia tách các gia đình nhập cư bất hợp pháp từ tháng 6. Thẩm phán Dana Sabraw của Tòa án liên bang ở San Diego đã đặt ngày 26/7 là thời hạn chót chính phủ Mỹ phải cho các trẻ em bị chia tách được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Thẩm phán Sabraw là người đã chỉ trích mạnh mẽ việc chia tách trẻ em khỏi cha mẹ do chính sách “không khoan nhượng”. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ông lại đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong việc đoàn tụ các trẻ em với gia đình của mình.

Nhóm luật sư của ACLU và các luật sư đại diện của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục làm việc tại tòa trong ngày 27/7./.

