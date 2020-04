Tổng giám đốc WHO hy vọng Mỹ tiếp tục tài trợ cho tổ chức này

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 13/4 đã bày tỏ sự tin tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ cho WHO, bất chấp những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump về cách xử lý các vấn đề đại dịch Covid-19 của WHO.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Trả lời báo giới báo tại Geneva, khi được hỏi về các báo cáo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "cắt" tài trợ trong tuần này, Tổng Giám đốc WHO hy vọng ông Donald Trump sẽ tiếp tục tài trợ và mối quan hệ rất tốt 2 bên tiếp tục được được duy trì.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước cho biết chính quyền Mỹ đang đánh giá lại tài trợ của Mỹ cho WHO và cho rằng các tổ chức quốc tế đang tận dụng tiền thuế của người Mỹ để phục vụ mục đích riêng.

Hiện, Mỹ là nhà tài trợ tổng thể lớn nhất cho WHO có trụ sở tại Geneva với hơn 400 triệu USD đóng góp vào năm 2019, chiếm khoảng 15% ngân sách của tổ chức này./.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)

Theo: Reuters