Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, chỉ vài ngày mưa đã gây ngập lụt các trại tị nạn, phá hủy lều trại và khiến nhiều gia đình không có nơi trú ẩn.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ước tính, có khoảng 950.000 người phải di dời đang sinh sống tại các khu vực dễ bị ngập lụt, trong đó có 400.000 người đang đối mặt với nguy cơ cao.

Người đứng đầu WHO cho biết, lũ lụt đang làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, với 33.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, vượt mức cùng kỳ năm trước, trong khi các cơ sở y tế bị hư hại và giao thông bị gián đoạn, khiến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế càng trở nên khó khăn hơn.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi để người Palestine ở Gaza được tiếp cận không hạn chế với vật liệu xây dựng nhà ở, nước sạch và đồ dùng vệ sinh, để ứng phó với mùa đông khắc nghiệt năm nay.