Tổng Giám đốc WHO: “Không chấp nhận nổi” bình luận của Ngoại trưởng Mỹ​

Phát biểu trong buổi họp báo chiều 23/7 tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Geneva, Thụy Sỹ, Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đặt dấu hỏi về sự độc lập của ông trong cương vị người đứng đầu WHO là điều “không chấp nhận nổi”.

“Những lời bình luận đó là không đúng sự thật, không thể chấp nhận nổi và cũng không có bất cứ cơ sở nào. Và sự tập trung duy nhất của tôi – cũng như toàn thể WHO, là cứu sống các sinh mạng. WHO không muốn bị phân tâm bởi các bình luận này. Chúng tôi cũng không muốn cộng đồng quốc tế bị phân tâm vì các bình luận này. Chúng ta đều biết, một trong các hiểm họa lớn nhất phải đối mặt, đó việc chính trị hóa đại dịch hiện nay”- ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Tuyên bố của Tổng giám đốc WHO được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi các tờ báo tại Anh đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ đã nói với nghị sĩ Anh trong một cuộc họp kín rằng, tình báo Mỹ phát hiện ra Tổng giám đốc WHO bị Chính phủ Trung Quốc mua chuộc.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ vừa có chuyến thăm đến Anh trong nỗ lực lôi kéo các nước đồng minh lập thành một mặt trận chống lại Trung Quốc. Từ nhiều tháng qua, chính quyền Mỹ luôn tấn công WHO và cá nhân Tổng Giám đốc WHO, cho rằng tổ chức này thiên vị Trung Quốc và xử lý yếu kém đại dịch. Mỹ cũng đã quyết định rút khỏi WHO.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, đây là chiến thuật đổ lỗi của chính quyền Mỹ, trước việc Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến chống Covid-19 và đã và đang tiếp tục trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, cả về số ca nhiễm và số người tử vong. Hiện nước Mỹ ghi nhận tốc độ lây nhiễm rất nghiêm trọng, cứ sau 2 tuần lại có thêm 1 triệu người nhiễm mới.

Về diễn biến của đại dịch Covid-19 trên thế giới hiện nay, các quan chức WHO cảnh báo đại dịch vẫn đang tăng tốc và tình hình đặc biệt căng thẳng tại 10 quốc gia. Hiện toàn thế giới đã hơn 15 triệu người nhiễm virus, trong đó 2/3 đến từ 10 nước này, đứng đầu là các nước như Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Mexico./.