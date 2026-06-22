Tổng thống Ai Cập chúc mừng đội tuyển sau chiến thắng lịch sử tại World Cup

Thông điệp của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi được đưa ra sau khi Ai Cập đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1 tại sân vận động BC Place ở Vancouver, Canada vào rạng sáng nay, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển quốc gia Ai Cập tại một trận đấu World Cup.

Cổ động viên Ai Cập cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia

Trong một bài đăng trên tài khoản Facebook, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi cho biết, đội tuyển bóng đá quốc gia đã thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ, phản ánh quyết tâm, ý chí và sự kiên trì của người Ai Cập.

Ông El-Sisi đánh giá đây là một chiến thắng xứng đáng, đánh dấu khởi đầu đầy hứa hẹn để tiếp tục hành trình với sự tự tin và tham vọng, đồng thời nâng cao danh tiếng của Ai Cập trên trường quốc tế.

Poster cầu thủ nổi tiếng Ai Cập Mohamed Salah được đặt tại nhiều nơi

Trận đấu đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng Ai Cập, với việc Cơ quan Quản lý Đường hầm Quốc gia vận hành các chuyến đi miễn phí trên tuyến đường sắt một ray Đông sông Nile, để vận chuyển người hâm mộ tham dự buổi chiếu công khai trận đấu Ai Cập - New Zealand tại Thủ đô Hành chính Mới.