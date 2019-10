Tổng thống Assad ủng hộ người Kurd chống lại chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Syria Bashar al Assad ngày 22/10 đã khẳng định rằng chính phủ Syria sẽ ủng hộ các tay súng người Kurd ở đông bắc Syria nhằm chống lại binh lính Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm của nước này tại đây.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad thăm chiến tuyến Idlib. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã chuẩn bị để ủng hộ bất kỳ nhóm nào chống trả cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ", ông Assad tuyên bố trong một video do văn phòng Tổng thống công bố.

Nhà lãnh đạo Syria cũng khẳng định với quân chính phủ khi thăm chiến tuyến Idlib rằng: "Đó không phải là một quyết định chính trị. Đó là một nghĩa vụ hiến pháp và một trách nhiệm quốc gia".

Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ủy nhiệm của Ankara ở Syria đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm chống lại các tay súng người Kurd ở đông bắc Syria sau khi Mỹ thông báo rút quân.

Ankara muốn thành lập một vùng đệm ở Syria dọc theo biên giới phía nam của nước này nhằm ngăn cản lực lượng người Kurd tiến tới.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về lệnh ngừng bắn ở Syria hồi tuần trước, người Kurd vào tối 22/10 đã rút toàn bộ quân khỏi khu vực biên giới kéo dài 120 km.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo - một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã tổn thất 11.000 quân trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Do đó, việc Washington rút quân được coi là một sự phản bội với lực lượng này.

Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc người Kurd phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính phủ Syria và tiến hành một thỏa thuận nhằm để lực lượng của Tổng thống Assad tiến vào khu vực đông bắc Syria lần đầu tiên trong nhiều năm.

Trước đó, Tổng thống Assad đã nhiều lần tuyên bố rằng ông đã khôi phục được quyền kiểm soát tất cả các khu vực ở Syria sau khi đẩy lùi được những kẻ khủng bố và những kẻ nổi dậy./.