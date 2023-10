Tổng thống Biden đề xuất ngân sách hàng chục tỷ USD hỗ trợ Ukraine và Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông sẽ gửi “yêu cầu ngân sách khẩn cấp” tới Quốc hội trong ngày 20/10 (theo giờ Mỹ) để “cấp tiền cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ nhằm hỗ trợ các đối tác quan trọng của chúng tôi, bao gồm cả Israel và Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Phòng Bầu Dục, ngày 19/10/2023. Ảnh: Reuters

Theo CNN, ngân sách khẩn cấp dự kiến khoảng 100 tỷ USD trong năm tới sẽ bao gồm các khoản tiền dành do Ukraine, Israel, Đài Loan, viện trợ nhân đạo và kiểm soát biên giới.

“Đảm bảo Israel và Ukraine thành công là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ”, Tổng thống Biden nói, đồng thời cảnh báo việc rời khỏi Ukraine hoặc Israel sẽ làm tăng nguy cơ hỗn loạn toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không thể từ bỏ hòa bình khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng leo thang.

“Cho dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng không thể từ bỏ hòa bình, không thể từ bỏ giải pháp hai nhà nước. Mỹ vẫn cam kết đảm bảo quyền tự quyết của người Palestine. Hành động của Hamas không làm mất đi điều đó”, Tổng thống Biden nói trong bài phát biểu ngày 19/10.

“Đó là lý do tại sao ngày mai (20/10) tôi sẽ gửi tới Quốc hội một yêu cầu ngân sách khẩn cấp để cấp tiền cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ nhằm hỗ trợ các đối tác quan trọng của bao gồm Israel và Ukraine. Đó là một khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích cho an ninh nước Mỹ qua nhiều thế hệ. Hãy giúp chúng tôi giữ quân đội Mỹ tránh khỏi nguy hiểm. Hãy giúp chúng tôi xây dựng một thế giới an toàn hơn, hòa bình hơn, thịnh vượng hơn cho con cháu chúng ta”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.