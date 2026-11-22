Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định ưu tiên của ông là đạt được một thỏa thuận có hiệu lực lâu dài, bảo đảm Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân, kể cả khi chính quyền Mỹ thay đổi trong tương lai.

“Chúng ta đạt được thỏa thuận, rồi họ lại phá vỡ ngay ngày hôm sau. Vì vậy, tôi muốn đạt được một thỏa thuận có giá trị lâu dài, bảo đảm rằng dù bất kỳ ai là tổng thống trong 4 năm, 15 năm hay 20 năm tới, Iran cũng không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai để điều đó xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Một tấm áp phích cổ động năng lực tự vệ của Iran trên đường phố thủ đô Tehran (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố phần nào làm rõ định hướng của Mỹ sau những thông điệp trái chiều về khả năng đạt thỏa thuận với Iran. Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran muốn chấm dứt xung đột nhưng những điều kiện mà Tehran đưa ra chưa thể chấp nhận được.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Iran vẫn đang duy trì liên lạc với các nhà trung gian Qatar nhằm tìm kiếm cơ hội nối lại đàm phán. Trong khi đó, Ngoại trưởng Abbas Araqchi nhiều lần khẳng định nước này vẫn hy vọng giải pháp ngoại giao có thể kết thúc cuộc chiến. Tuy nhiên, Iran tiếp tục coi việc duy trì uranium làm giàu ở mức cao trong nước là một giới hạn không thể nhượng bộ.

“Chúng tôi đã khẳng định rõ rằng, bên cạnh việc sẵn sàng tự vệ, Iran cũng sẵn sàng theo đuổi giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán. Chúng tôi đã nêu rõ các điều kiện và đề xuất của mình. Giờ đây, điều quan trọng là phía bên kia có đủ lý trí chính trị để lựa chọn con đường ngoại giao, đàm phán hay tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự như trước đây”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết.

Những tín hiệu ngoại giao xuất hiện khi tình hình an ninh vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công 2 radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại các căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain.

Iran khẳng định đây là hành động đáp trả những vụ xâm phạm không phận Iran và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự nước này. Tuy nhiên, thông tin về thiệt hại đối với các radar chưa được xác minh độc lập.

Bahrain lên án các cuộc tấn công, cho biết một cơ sở công nghiệp dân sự bị cháy và mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn gây thiệt hại vật chất, song không có thương vong. Chính quyền Bahrain đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có biện pháp buộc Iran tuân thủ Nghị quyết 2817 về chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.

Căng thẳng cũng lan sang eo biển Hormuz, nơi ít nhất 3 tàu chở dầu được thông báo gặp sự cố an ninh ngày 21/11. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh ghi nhận hai tàu bị tấn công riêng rẽ, trong khi Hải quân Iran thông báo một tàu chở dầu trúng thủy lôi và bốc cháy. Các vụ việc làm gia tăng lo ngại về an toàn vận tải năng lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo các nhà phân tích, cả Mỹ và Iran hiện đều có lý do để tránh quay trở lại một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, việc Mỹ duy trì phong tỏa hàng hải và sức ép kinh tế, trong khi Iran tiếp tục các hoạt động quân sự đáp trả, khiến nguy cơ tính toán sai lầm vẫn ở mức cao.