Tổng thống Donald Trump nói về vai trò “kiến tạo hòa bình”

Thứ Bảy, 10:27, 28/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo kinh tế sẽ phục hồi mạnh sau xung đột Iran, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mình như một “người kiến tạo hòa bình” và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Phát biểu tại một sự kiện ở Miami ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn được ghi nhớ như một “người kiến tạo hòa bình”, đồng thời đưa ra những nhận định lạc quan về triển vọng kinh tế cũng như tình hình Trung Đông sau khi xung đột với Iran kết thúc.

tong thong donald trump noi ve vai tro kien tao hoa binh hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc thảo luận bàn tròn về an ninh tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Tennessee, ngày 23/3/2026. Ảnh: AP

Khi được hỏi về di sản chính trị, ông Trump cho biết: “Có thể không phù hợp khi tôi nói điều này, nhưng tôi muốn được nhớ đến như một người kiến tạo hòa bình vĩ đại”. Ông nói thêm: “Tôi thực sự tin mình là một người kiến tạo hòa bình. Có thể hiện tại chưa thấy rõ, nhưng tôi tin là như vậy”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh sau khi xung đột Iran chấm dứt. Theo ông, thế giới sẽ hưởng lợi khi Iran không còn theo đuổi chương trình hạt nhân hay sử dụng các lực lượng ủy nhiệm.

“Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy nền kinh tế tăng tốc như một ‘con tàu tên lửa’, bởi chúng ta sẽ không còn đám mây u ám treo lơ lửng trên đầu nữa”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng xoa dịu lo ngại về đà sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán, cho rằng tình hình “không quá tệ” và giá dầu lẽ ra có thể cao hơn mức hiện tại.

Bên cạnh đó, ông Trump tiếp tục thúc đẩy nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia - hai cường quốc lớn tại Trung Đông - trong khuôn khổ Hiệp định Abraham.

“Đã đến lúc làm điều đó. Chúng ta đã loại bỏ được các trở ngại lớn, và giờ cần tiến tới các Hiệp định Abraham”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có lập trường của Saudi Arabia yêu cầu phải có lộ trình đáng tin cậy hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine trước khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thương mại với Israel.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Mỹ Iran Trung Đông Israel Saudi Arabia Hiệp định Abraham
Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"
Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"
Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran
