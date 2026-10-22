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Tổng thống Hàn Quốc bị phê phán vì “lạm dụng AI”

Thứ Năm, 15:23, 22/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh việc người đứng đầu cơ quan điều tra của Hàn Quốc được phép tham dự một phiên họp Nội các đang vấp phải sự chỉ trích mạnh, Tổng thống nước này lại đăng tải trên trang cá nhân một nội dung gây tranh cãi.

 

Ngày 20/10 vừa qua, người đứng đầu Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng - một cơ quan mới được thành lập sau khi Hàn Quốc giải thể Viện Kiểm sát, đã lần đầu tiên tham dự một phiên họp Nội các. Sự kiện này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ các đảng đối lập và giới truyền thông nước này, với lo ngại cho rằng "hành động này làm tổn hại đến tính công bằng của hoạt động điều tra".

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bị chỉ trích vì lạm dụng AI. Ảnh Jiji Press

Trong bối cảnh đó, ngày 21/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đăng tải lên mạng xã hội nội dung được cho là câu trả lời từ một trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh dạng đối thoại, với tiêu đề "Tôi đã hỏi AI". Trong đó, ông Lee cho biết đã hỏi một công cụ AI tạo sinh và nhận được câu trả lời là "Không có vấn đề gì".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng dẫn lại câu trả lời của AI cho rằng "Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng nằm dưới sự chỉ huy và mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống", để lập luận rằng việc cơ quan này tham dự các cuộc họp Nội các là không có vấn đề. Tuy nhiên, động thái này lại gây tác dụng ngược, khi tiếp tục châm ngòi cho những chỉ trích mạnh hơn.

Trong đó, đảng Quyền lực nhân dân - đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, đã lên tiếng phản đối với câu hỏi: "Ông Lee là Tổng thống của người dân hay là Tổng thống của AI?". Bên cạnh đó, còn có những phê phán như "Không thể cho rằng bất cứ điều gì được AI trả lời đều có thể áp dụng cho việc điều hành quốc gia" và "Thay vì lắng nghe tiếng nói của người dân, sao lại đi lắng nghe AI ?".

Trong khi đó, giới chuyên môn lại nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác, khi cảnh báo “do AI có đặc điểm tạo ra câu trả lời dựa trên xu hướng của người dùng, nên cần rất thận trọng về việc kiểm chứng thông tin và cách thức sử dụng công nghệ này, nếu không, người dùng, đặc biệt là những người có quyền lực hoặc vị trí lãnh đạo, sẽ từ bỏ quyền tự chủ trong việc đưa ra quyết định, cũng như trách nhiệm của mình một cách vô thức”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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