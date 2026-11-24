Theo quyết định của của Tổng thống Lee Jae Myung, các chức vụ được thay thế bao gồm Tổng giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (Viện Thông tin quốc gia), Bộ trưởng Ngoại giao, Thống nhất, Hành chính và An ninh, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, Thủ trưởng Cơ quan An ninh quốc gia Wi Sung-lac vẫn được lưu nhiệm.

Nhà Xanh - Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Jiji Press.

Theo giới phân tích chính trị, bối cảnh chính của cuộc cải tổ lần này được đánh giá là nhằm 4 mục tiêu chính bao gồm chú trọng khôi phục và tăng cường hợp tác trong quan hệ Hàn - Mỹ, sự đình trệ trong quan hệ liên Triều và thất bại trong đối thoại Mỹ - Triều, những diễn biến như vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) làm xấu đi quan hệ liên Triều, giải quyết bất đồng về đường lối giữa các cơ quan chính phủ.

Đặc biệt, trong bối cảnh vẫn tồn tại những bất đồng và xung đột giữa Hàn Quốc và Mỹ liên quan đến vấn đề chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên, động thái này được cho là nhằm định hướng lại bộ máy nhân sự theo hướng coi trọng quan hệ với Mỹ và liên minh Hàn - Mỹ.

Bên cạnh đó, sự xung đột về đường lối giữa phe "ủng hộ liên minh" và phe "ủng hộ tự chủ" trong chính quyền Hàn Quốc đã trở nên công khai, với việc người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất từng xảy ra tranh cãi tại nhiều diễn đàn, cũng như trong các cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), cho thấy sự bất ổn trong công tác điều phối chính sách.

Ngoài ra, việc trọng dụng những nhân vật thân cận hoặc từng phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia được kỳ vọng sẽ củng cố quyền kiểm soát của Phủ Tổng thống, cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng của cá nhân ông Wi Sung-lac.