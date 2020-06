Tổng thống Honduras và vợ dương tính với SARS-CoV-2

Tổng thống Juan Orlando Hernández ngày 17/6 tuyên bố trên truyền hình rằng, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

“Cuối tuần qua, tôi cảm thấy không khỏe và hôm nay tôi được chẩn đoán đã nhiễm virus SARS-CoV-2”, ông Hernández cho biết.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez tại một sự kiện ở thủ đô Tegucigalpa hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Hiện Tổng thống Honduras có các triệu chứng mắc bệnh nhẹ và đang được điều trị. Ông Hernández sẽ tiếp tục làm việc từ xa trong thời gian cách ly.

Ông Hernández là vị Tổng thống đầu tiên ở Mỹ Latin mắc Covid-19.

Vợ của Tổng thống Hernández, đệ nhất phu nhân Ana García de Hernández và 2 trợ lý của ông cũng đã nhiễm virus. Bà Ana García không xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và đang tự cách ly.

“Tổng thống Hernández vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch do cơ quan y tế khuyến cáo, tuy nhiên, do tính chất công việc, ông Hernández sẽ không thể tuân thủ cách ly hoàn toàn”, theo một tuyên bố do Văn phòng Tổng thống đưa ra ngày 17/6.

Tuyên bố cũng kêu gọi người dân Honduras tiếp tục tuân theo các hướng dẫn y tế để phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Ông Alejandro Giammattei, Tổng thống nước láng giềng Guatemala đã đăng Twitter bày tỏ sự cảm thông và chúc ông Hernández và vợ mau hồi phục.

Honduras từng bước mở cửa nền kinh tế trở lại vào ngày 8/6 sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Đến nay, quốc gia Trung Mỹ này đã ghi nhận 9.656 ca mắc Covid-19 và 330 ca tử vong do dịch bệnh, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Trong những tuần gần đây, khu vực Mỹ Latin đã trở thành điểm nóng của dịch Covid-19 khi liên tục ghi nhận số ca nhiễm virus tăng cao./.