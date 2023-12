Tổng thống Indonesia được ủng hộ cao dù không thể tái cử

Bầu cử bắt đầu tới chặng nước rút

Ứng cử viên Anies Baswedan- cựu Thống đốc Jakarta đã tổ chức một loạt cuộc thảo luận công khai mang tên Desak Anies để chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên. Những cuộc thảo luận này tạo cơ hội cho giới trẻ đặt bất kỳ câu hỏi nào về mục tiêu chính sách của ông Anies và các vấn đề quốc gia khác.

Các ứng cử viên Tổng thống Indonesia sẽ bước vào tranh luận bầu cử đầu tiên vào ngày 12/12. Nguồn: JP

Trong khi đó ứng cử viên Prabowo - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có 2 lần tranh cử trước đó với nhiều kinh nghiệm cho biết đã sẵn sàng cho các cuộc tranh luận. Trách nhiệm chính của các tham luận viên là đặt ra câu hỏi cho các ứng cử viên Tổng thống dựa trên lĩnh vực chuyên môn tương ứng. Tất cả các tham luận viên đều là những chuyên gia có năng lực và có quan điểm "trung lập" đối với các ứng cử viên.

Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia sẽ tổ chức ba cuộc tranh luận cho các ứng viên Tổng thống trên truyền hình và hai cuộc tranh luận cho các ứng viên phó Tổng thống đến đầu tháng 2/2024. Các vấn đề quan trọng của cuộc tranh luận đầu tiên tập trung vào luật pháp, nhân quyền, quản trị, tham nhũng, dân chủ và lòng khoan dung.

Trong số các chủ đề này, tham nhũng nổi lên là vấn đề được quan tâm trong bối cảnh hàng loạt các vụ bê bối hối lộ gần đây. Cả ba cặp ứng cử viên Tổng thống, theo tuyên ngôn bầu cử, đều có chung cam kết tăng cường nền dân chủ, nhân quyền của Indonesia và cuộc chiến chống tham nhũng quốc gia.

Ứng cử viên Anies và người đồng hành tranh cử - Chủ tịch Đảng Thức tỉnh Quốc gia (PKB), Muhaimin Iskandar cho biết sẽ thúc đẩy cải cách pháp lý, thực thi pháp luật và xóa bỏ tham nhũng. Cặp đôi này cho biết sẽ tăng cường các cơ quan nhân quyền và “giải quyết các vụ lạm dụng nhân quyền trong quá khứ”, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân.

Tương tự, ứng cử viên Ganjar cùng người đồng hành Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh Mahfud MD, đã đặt cải cách pháp lý lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên, bao gồm cả việc đảm bảo rằng các cơ quan thực thi pháp luật không có tham nhũng.

Ông Ganjar cũng muốn mang lại một nền dân chủ thực chất hơn bằng cách duy trì các quyền tự do dân sự, cởi mở và tự do báo chí. Trong khi đó, cặp ứng cừ viên Prabowo cho biết sẽ tìm cách duy trì tự do báo chí và tự do ngôn luận trong môi trường học thuật, cũng như đề cao nhân quyền, xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối với các nhóm dễ bị tổn thương, như phụ nữ, trẻ em và người lao động nhập cư.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joko Widodo tăng cao

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Indonesia Joko Widodo gia tăng trong lúc đất nước đông dân nhất Đông Nam Á bước vào giai đoạn vận động tranh cử, tìm người kế nhiệm ông vào năm 2024.

Kết quả thăm dò dư luận do Viện khảo sát Indonesia (LSI) công bố ngày 10/12 cho thấy mức độ hài lòng của người dân với Tổng thống Joko Widodo đạt 76%, tăng 6 điểm trong vòng 03 tháng qua. Cuộc thăm dò mới nhất này được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 5/12 với sự tham dự của hơn 1.400 người ở 34 tỉnh của Indonesia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo chụp ảnh cùng giới báo chí tại HNCC ASEAN tại Jakarta (Ảnh: Võ Giang)

Theo Viện LSI, người dân hài lòng với Tổng thống Joko Widodo nhờ chương trình trợ cấp xã hội dành cho người nghèo và các nhóm dễ thương tổn; nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn; giảm đói nghèo và bất bình đẳng thu nhập …Bên cạnh đó, Tổng thống Joko Widodo còn được đánh giá là nhà lãnh đạo có khả năng điều hành chính phủ tốt. Hôm 9/10, kết quả một cuộc thăm dò khác do “Indikator – Politik – Indonesia” công bố cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joko Widodo ở mức cao, đạt 76,2%.

Tổng thống Joko Widodo đang có nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai liên tiếp và theo Hiến pháp Indonesia, ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024. Hiện 3 cặp ứng viên Tổng thống – Phó Tổng thống khác đang trong giai đoạn vận động tranh cử, trước khi Tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 14/2/2024.

Giới quan sát nhận định việc uy tín của Tổng thống Joko Widodo được duy trì có thể giúp cặp liên danh tranh cử giữa Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto (ứng viên Tổng thống) với con trai cả của Tổng thống Joko Widodo là ông Gibran Rakabuming Raka (ứng viên Phó Tổng thống) giành thêm nhiều sự ủng hộ của cử tri.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do “Indikator – Politik – Indonesia” tiến hành từ ngày 23/11 đến ngày 1/12, cặp liên danh Prabowo – Gibran đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 45, 8%, cách biệt lên tới hơn 20 điểm so với 2 cặp liên danh còn lại. Như vậy, sự ủng hộ cho bộ đôi Prabowo – Gibran tăng mạnh so với mức 39,7% trong cuộc khảo sát trước đó một tháng).