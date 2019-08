Tổng thống Iran: An ninh đổi an ninh, hòa bình đổi hòa bình

Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định ngày 6/8 rằng Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên nước cộng hòa Hồi giáo này, bất chấp việc trước đó Ngoại trưởng Iran từ chối cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP

Ông Rouhani nhận định "hòa bình với Iran là mẹ của mọi hòa bình" và "chiến tranh với Iran là mẹ của mọi cuộc chiến tranh” khi Tổng thống Iran kiên quyết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran muốn trao đổi và đàm phán. Nếu Mỹ thực sự muốn đàm phán, trước khi điều này diễn ra, Mỹ phải dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt", Tổng thống Iran Rouhani cho biết,

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, ông Rouhani cho biết Iran sẵn sàng đàm phán bất kể Mỹ có là một bên của thỏa thuận hạt nhân hay không: "Việc họ có ở trong JCPOA hay không là tùy thuộc vào họ song tất cả các lệnh trừng phạt nên được dỡ bỏ để họ không còn vướng mắc tội lỗi nào với chúng tôi nữa". Trước đó Iran cáo buộc Mỹ đã tiến hành các hành động "khủng bố kinh tế" khi ngăn chặn việc nhập khẩu thực phẩm và thuốc uống của Tehran.

"Nếu muốn đàm phán, chúng ta phải chuẩn bị cho con đường này. Con đường của Mỹ là sự hối lỗi. Không còn cách nào khác".

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 5/2018 và bắt đầu áp các lệnh trừng phạt lên quốc gia Trung Đông này như một phần trong chiến lược "gây sức ép tối đa".

Đáp trả, Iran cũng cắt giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Tình hình càng trở nên ngoài tầm kiểm soát khi các tàu thuyền đi lại trên vùng Vịnh bị tấn công, máy bay không người lái bị bắn hạ và các tàu chở dầu bị bắt giữ.

Đỉnh cao của cuộc khủng hoảng là khi Mỹ định không kích Iran song Tổng thống Trump đã hủy bỏ quyết định này vào phút chót sau việc Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

Tổng thống Rouhani khẳng định rằng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, Mỹ nên đàm phán một cách công bằng.

"Nếu các ông muốn an ninh, vậy thì hãy nhất trí an ninh đổi lấy an ninh. Ông không thể làm tổn hại an ninh của chúng tôi rồi lại mong an ninh của mình được bảo vệ được".

Nhà lãnh đạo Iran cũng tuyên bố: "Hòa bình đổi lấy hòa bình và dầu mỏ đổi lấy dầu mỏ. Mỹ không thể nói rằng họ sẽ không cho chúng tôi xuất khẩu dầu mỏ được. Eo biển cũng vậy. Sẽ không thể công bằng khi mà ở Eo biển Hormuz thì các ông được tự do, còn ở Eo biển Gibraltar thì chúng tôi lại không như vậy"./.