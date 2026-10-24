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Tổng thống Iran dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Moscow

Thứ Bảy, 17:13, 24/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến thăm Moscow và hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về hợp tác kinh tế, địa chính trị. Cuộc gặp được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ giữa hai đối tác quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Iran hôm 24/10 thông báo Tổng thống nước này sẽ tới thăm Nga vào tuần tới, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. 

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và tham dự Hội nghị các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Moscow. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế và địa chính trị.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Turkmenbashi. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua cũng cho biết các cuộc thảo luận song phương Nga - Iran sẽ diễn ra vào tuần tới, với sự tham dự của cả Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin.   

Nga đến nay vẫn là một trong những đối tác quan trọng nhất của Iran. Phát biểu nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Tehran đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định quan hệ hợp tác Nga - Iran chưa bao giờ chặt chẽ như hiện nay.

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Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sắp được triển khai tại thị trấn Alyoshki, thuộc tỉnh Kherson, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp cải thiện tình hình nhân đạo và tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn.

Bá Thi/VOV-Cairo
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