Tổng thống Iran hé lộ thêm chi tiết về thỏa thuận sơ bộ với Mỹ

Phát biểu được Hãng thông tấn Tasnim dẫn lại ngày 21/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định các điều khoản trong biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết với Mỹ đều mang lại lợi ích cho Iran.

“Tất cả các điều khoản trong biên bản ghi nhớ đều có lợi cho chúng tôi và những thành quả của các cuộc đàm phán sẽ sớm được chứng minh”, Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký văn kiện Biên bản ghi nhớ với Mỹ tại Tehran. Ảnh: Reuters

Theo ông Pezeshkian, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận đối với Iran.

“Ông Trump, người từng tuyên bố cấm chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động trong bài phát biểu gần đây, nay lại công nhận đó là những quyền chính đáng của người dân và quốc gia Iran”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết một trong những kết quả quan trọng nhất của thỏa thuận là việc giải ngân số tiền 6 tỷ USD đang bị phong tỏa tại Qatar. “6 tỷ USD của chúng tôi tại Qatar sẽ được hoàn trả”, ông khẳng định.

Tổng thống Pezeshkian cũng chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng nhà lãnh đạo Israel sẽ là người không mong muốn các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đạt kết quả.

“Ông Netanyahu sẽ là người đầu tiên cảm thấy không hài lòng với tiến trình đàm phán lần này”, Tổng thống Iran nói.

Đề cập đến hồ sơ hạt nhân, ông Pezeshkian cho biết điểm mấu chốt trong lập trường của Mỹ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Yêu cầu duy nhất của Mỹ là Iran không được sở hữu bom nguyên tử. Đây cũng là điều mà lãnh tụ tối cao đã nhiều lần khẳng định: Iran không muốn có bom nguyên tử”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Iran viện dẫn sắc lệnh tôn giáo (fatwa) từng được cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ban hành, trong đó cấm việc phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo ông Pezeshkian, Washington đã đề nghị Tehran chính thức cam kết bằng văn bản đối với nguyên tắc này. “Mỹ nói rằng: ‘Hãy viết điều đó ra và ký vào’. Và chúng tôi đã ký”, Tổng thống Iran cho biết.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Iran đang bước vào vòng đàm phán quan trọng tại Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt kinh tế cũng như các vấn đề an ninh khu vực.