Tổng thống Iran mong muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tối 26/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ vững sự thống nhất trong thế giới Hồi giáo trước những biến động leo thang tại khu vực Tây Á, nơi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đang ngày càng gay gắt.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ và lợi ích quân sự của Mỹ trong khu vực là “phản ứng tự nhiên và chính đáng” trước những hành động mà Tehran cáo buộc là gây hấn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo. Ông đồng thời bày tỏ đánh giá cao lập trường của chính phủ và người dân Malaysia khi lên án các hành động quân sự mà Iran coi là “phi pháp và vô nhân đạo”.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng các quốc gia Hồi giáo không được để các “kẻ thù của thế giới Hồi giáo” lợi dụng tình hình hiện nay để khoét sâu bất đồng và châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực.

Tái khẳng định lập trường lâu nay, ông khẳng định Iran chưa từng theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời viện dẫn nhiều báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) như bằng chứng củng cố cho tuyên bố này. Theo ông, các cáo buộc từ phương Tây về tham vọng hạt nhân của Iran chỉ là cái cớ nhằm hợp thức hóa các hành động quân sự chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran.

“Chúng tôi mong muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và khôi phục an ninh, ổn định cho khu vực”, ông Pezeshkian nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phối hợp hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ khu vực rơi vào một thảm họa rộng lớn hơn.

Về phía Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã gửi lời chia buồn trước những tổn thất của Iran, bao gồm việc nhiều lãnh đạo, chỉ huy quân sự và dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây. Ông tái khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ đối với chính phủ và người dân Iran.

Nhà lãnh đạo Malaysia cho biết Quốc hội nước này đã thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ các hành động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh lập trường nhất quán phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia.

Ông Ibrahim cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước căng thẳng leo thang tại Tây Á, kêu gọi các sáng kiến ngoại giao khẩn cấp từ các quốc gia Hồi giáo nhằm khôi phục ổn định khu vực và ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng.

Diễn biến ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đáp trả chiến dịch mà Tehran cho là “gây hấn vô cớ” bắt đầu từ 28/2. Lực lượng vũ trang Iran đã triển khai gần như hàng ngày các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Bên cạnh đó, Tehran cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, đối với các tàu chở dầu và khí đốt có liên hệ với các đối thủ.