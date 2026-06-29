English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran tuyên bố Qatar sẽ trả lại 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa

Thứ Hai, 18:34, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được Qatar giải phóng. Tuyên bố được đưa ra khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ liên tục gặp trục trặc do các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên cuối tuần qua.

Phát biểu của Tổng thống Iran Pezeshkian được hãng thông tấn nhà nước IRNA công bố ngày 29/6. Trong đó, nhà lãnh đạo Iran đã ca ngợi thỏa thuận tạm thời với Mỹ giúp tạm ngưng xung đột, dỡ bỏ phong tỏa với eo biển Hormuz, khôi phục xuất khẩu dầu mỏ của Iran và giải phóng khối tài sản của Iran bị thu giữ tại nước ngoài.

Trong bình luận, Tổng thống Masoud Pezeshkian gọi đây là “một chiến thắng lớn cho người dân Iran”.

tong thong iran tuyen bo qatar se tra lai 6 ty usd tai san bi phong toa hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký Biên bản ghi nhớ với Mỹ ngày 18/6 tại thủ đô Tehran (Ảnh: Reuters)

“Dựa trên các kế hoạch đã được lập ra, 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran tại Qatar sẽ được giải phóng và trả lại. Các bước cần thiết tiếp theo đang được thực hiện”, ông nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran không nêu rõ chi tiết.

Tổng thống Masoud Pezeshkian, một người theo chủ nghĩa cải cách tại Iran, là quan chức cấp cao nhất tại nước Cộng hòa Hồi giáo đề cập việc giải phóng các khoản tiền do Qatar nắm giữ. Qatar cũng là một bên trung gian quan trọng cùng với Pakistan tham gia thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Cho đến nay, các quan chức Mỹ cho biết chưa có tài sản nào của Iran bị đóng băng được trả lại. Qatar cũng chưa thừa nhận bất kỳ thỏa thuận chuyển giao nào như vậy. Trong khi đó, Iran đã tấn công một tàu chở dầu chứa đầy dầu thô của Qatar vào cuối tuần qua.

Việc Tổng thống Iran đề cậpviệc trả lại số tiền 6 tỷ USD này dường như nhằm mục đích thuyết phục công chúng Iran về thỏa thuận tạm thời với Mỹ.

Tuyên bố đặt trong bối cảnh quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran đang bị thách thức. Oman, nước láng giềng cùng sở hữu eo biển Hormuz cũng đang nỗ lực khôi phục giao thông tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong những ngày gần đây, Iran đã hai lần tấn công các tàu đi qua tuyến đường gần phía Oman, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Mỹ. Dư luận cũng lo ngại rằng các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột có thể bị gián đoạn sau những hành động này.

Bất chấp các diễn biến cuối tuần qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/6 cho biết đối thoại giữa với Iran không hề bị hủy bỏ và các cuộc đàm phán kỹ thuật đang được tiến hành trong những ngày tới. Trong khi đó, Iran vẫn chưa cho biết liệu họ có tham gia hay không.  

Phan Tùng/VOV.VN
(Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên về quản lý eo Hormuz
Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên về quản lý eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran vừa thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. 

Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên về quản lý eo Hormuz

Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên về quản lý eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran vừa thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. 

Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran
Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 27/6 cho biết đã tiến hành không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước tiếp tục bị thử thách sau ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công.

Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran

Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 27/6 cho biết đã tiến hành không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước tiếp tục bị thử thách sau ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công.

Đàm phán bị trì hoãn hôm 28/6, Iran tuyên bố phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ
Đàm phán bị trì hoãn hôm 28/6, Iran tuyên bố phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ

VOV.VN - Các đòn giáng trả của Tehran sáng 28/6 đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5, Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Bahrain.

Đàm phán bị trì hoãn hôm 28/6, Iran tuyên bố phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ

Đàm phán bị trì hoãn hôm 28/6, Iran tuyên bố phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ

VOV.VN - Các đòn giáng trả của Tehran sáng 28/6 đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5, Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Bahrain.

Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán tại Doha
Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán tại Doha

VOV.VN - Truyền thông khu vực đêm 28/6 dẫn nguồn tin Mỹ cho biết, Washington và Tehran đã nhất trí dừng giao tranh tại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động trở lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập giải pháp hòa bình cuối cùng giữa hai bên.

Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán tại Doha

Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán tại Doha

VOV.VN - Truyền thông khu vực đêm 28/6 dẫn nguồn tin Mỹ cho biết, Washington và Tehran đã nhất trí dừng giao tranh tại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động trở lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập giải pháp hòa bình cuối cùng giữa hai bên.

Mỹ và Iran ngừng các cuộc tấn công, chuẩn bị đàm phán về eo biển Hormuz
Mỹ và Iran ngừng các cuộc tấn công, chuẩn bị đàm phán về eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo trang tin Axios dẫn lời 1 quan chức cấp cao của Mỹ, hai bên đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30/6 tại Thủ đô Doha của Qatar. 

Mỹ và Iran ngừng các cuộc tấn công, chuẩn bị đàm phán về eo biển Hormuz

Mỹ và Iran ngừng các cuộc tấn công, chuẩn bị đàm phán về eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo trang tin Axios dẫn lời 1 quan chức cấp cao của Mỹ, hai bên đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30/6 tại Thủ đô Doha của Qatar. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ