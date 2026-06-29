Tổng thống Iran tuyên bố Qatar sẽ trả lại 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa

Phát biểu của Tổng thống Iran Pezeshkian được hãng thông tấn nhà nước IRNA công bố ngày 29/6. Trong đó, nhà lãnh đạo Iran đã ca ngợi thỏa thuận tạm thời với Mỹ giúp tạm ngưng xung đột, dỡ bỏ phong tỏa với eo biển Hormuz, khôi phục xuất khẩu dầu mỏ của Iran và giải phóng khối tài sản của Iran bị thu giữ tại nước ngoài.

Trong bình luận, Tổng thống Masoud Pezeshkian gọi đây là “một chiến thắng lớn cho người dân Iran”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký Biên bản ghi nhớ với Mỹ ngày 18/6 tại thủ đô Tehran (Ảnh: Reuters)

“Dựa trên các kế hoạch đã được lập ra, 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran tại Qatar sẽ được giải phóng và trả lại. Các bước cần thiết tiếp theo đang được thực hiện”, ông nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran không nêu rõ chi tiết.

Tổng thống Masoud Pezeshkian, một người theo chủ nghĩa cải cách tại Iran, là quan chức cấp cao nhất tại nước Cộng hòa Hồi giáo đề cập việc giải phóng các khoản tiền do Qatar nắm giữ. Qatar cũng là một bên trung gian quan trọng cùng với Pakistan tham gia thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Cho đến nay, các quan chức Mỹ cho biết chưa có tài sản nào của Iran bị đóng băng được trả lại. Qatar cũng chưa thừa nhận bất kỳ thỏa thuận chuyển giao nào như vậy. Trong khi đó, Iran đã tấn công một tàu chở dầu chứa đầy dầu thô của Qatar vào cuối tuần qua.

Việc Tổng thống Iran đề cậpviệc trả lại số tiền 6 tỷ USD này dường như nhằm mục đích thuyết phục công chúng Iran về thỏa thuận tạm thời với Mỹ.

Tuyên bố đặt trong bối cảnh quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran đang bị thách thức. Oman, nước láng giềng cùng sở hữu eo biển Hormuz cũng đang nỗ lực khôi phục giao thông tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong những ngày gần đây, Iran đã hai lần tấn công các tàu đi qua tuyến đường gần phía Oman, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Mỹ. Dư luận cũng lo ngại rằng các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột có thể bị gián đoạn sau những hành động này.

Bất chấp các diễn biến cuối tuần qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/6 cho biết đối thoại giữa với Iran không hề bị hủy bỏ và các cuộc đàm phán kỹ thuật đang được tiến hành trong những ngày tới. Trong khi đó, Iran vẫn chưa cho biết liệu họ có tham gia hay không.