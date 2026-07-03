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Tổng thống Lebanon tuyên bố sẽ không nhượng lại “một tấc đất” cho Israel

Thứ Sáu, 06:30, 03/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm qua (2/7) đã bảo vệ các cuộc đàm phán với Israel, nhấn mạnh chúng không phải là sự phản bội và ông sẽ không nhượng lại “một tấc đất” của Lebanon.

Lebanon và Israel đã tiến hành 5 vòng đàm phán kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel - Hezbollah hồi đầu tháng 3/2026, với sự trung gian của Mỹ. Tại vòng đàm phán thứ 5 diễn ra vào tuần trước, Lebanon đã ký một thỏa thuận khung với Israel, nhằm mục đích đảm bảo hòa bình giữa hai nước - một động thái đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah.

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Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. (Ảnh: Anadolu)

Tuyên bố về các cuộc đàm phán với Israel, Tổng thống Joseph Aoun cho biết, chính phủ đã quyết định tham gia đàm phán để đảm bảo Israel rút khỏi lãnh thổ Lebanon, khẳng định các cuộc đàm phán không phải là “sự phản bội mà là một cuộc chiến ngoại giao không gây đổ máu”, nhấn mạnh sẽ không nhượng bộ dù chỉ “một tấc đất” của Lebanon.

Theo thỏa thuận khung giữa Lebanon và Israel, quân đội Lebanon dần thiết lập quyền kiểm soát tại miền Nam Lebanon khi Hezbollah bị giải giáp và Israel rút quân.

Trong một tuyên bố mới nhất hôm 1/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại “vùng an ninh” ở Lebanon, Syria và Gaza. Trước đó một ngày, trong chuyến thăm “vùng an ninh” ở miền Nam Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định sẽ không rút quân nếu Hezbollah chưa bị giải giáp.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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